Nasa busca voluntários para missão de um ano em simulador de vida em Marte

A NASA está procurando quatro pessoas para participar de sua missão de um ano em um simulador de Marte enquanto continua a pesquisa para a exploração humana do planeta.

Segundo o site da NPR, a agência já está na metade da primeira de três de suas missões planejadas CHAPEA, ou Crew Health and Performance Exploration Analog. Enquanto a agência continua a coletar dados, estão abertas as inscrições para o próximo grupo que viverá e trabalhará em uma instalação impressa em 3D de 1.700 metros quadrados no Johnson Space Center da NASA, em Houston.

A partir de 2025, os participantes passarão por algumas das experiências de viver no Planeta Vermelho, "incluindo limitações de recursos, falhas de equipamentos, atrasos de comunicação e outros fatores de estresse ambiental", disse a NASA.

Além disso, os membros da tripulação terão que fazer caminhadas espaciais, operar robôs, fazer exercícios e manter a instalação, conhecida como Mars Dune Alpha.

A NASA disse que detalhes sobre remuneração serão discutidos durante o processo de seleção.

Quem pode se candidatar

Para se qualificar, os candidatos devem ser cidadãos americanos ou residentes permanentes, ter entre 30 e 55 anos de idade, não ser fumante e falar inglês com fluência. Além disso, a agência está procurando principalmente pessoas com experiência em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, conhecidas como STEM.

Os candidatos com diploma de medicina ou que tenham feito um programa de piloto de teste também têm uma chance. O prazo final das inscrições é 2 de abril.