Nasa aceita colaborar com reality show que vai levar vencedor ao espaço

Big Brother no espaço? É quase isso. O reality show Space Hero, que planeja levar um participante vencedor ao espaço, assinou um documento de colaboração com a Nasa, e agora está mais próximo de realmente ocorrer.

A parceria não é sinal de que a agência espacial norte-americana vai se envolver com a possível viagem. Mas, trata-se de um protocolo obrigatório que garante a "facilitação inicial de cooperação e compartilhamento de informação" entre as partes.

Segundo o site Space.com, a ideia do Space Hero é escolher dentro do programa a tripulação de uma viagem privada para a Estação Espacial Internacional, passando ao todo dez dias no espaço. O lançamento é previsto para 2023 e será realizado pela Axiom Space, que foca seu programa espacial em em viagens turísticas.