Nasa abre inscrição para enviar seu nome para Marte; saiba como se registrar

Não foi só o rover Perseverance que pousou em Marte em fevereiro. Os nomes de 10,9 milhões de pessoas foram gravados em três microchips em uma placa dentro da espaçonave da Nasa, coletados na ação "Send Your Name to Mars" ("Envie seu nome para Marte") realizada em 2019.

Agora, a agência americana está dando outra chance para as pessoas enviarem o seu nome até o planeta vermelho. O site da campanha foi reaberto e qualquer pessoa pode adicionar seu nome, sobrenome, país, CEP e e-mail para conseguir uma passagem para a próxima missão marciana, que está prevista para julho de 2026.

Cartão de embarque para Marte Cartão de embarque para Marte

"Desde que a oportunidade de 2020 se fechou, muitas pessoas expressaram interesse em enviar seus nomes a Marte", afirmou a Nasa em comunicado. "Para aqueles que perderam a chance de voar com seus nomes no Perseverance, queremos dar a eles a chance de se inscrever para voar com seus nomes em uma missão futura a Marte."

De acordo com o próprio site, mais de 11 milhões de nomes já estão registrados para chegar até as terras marcianas. Deste número, 506.836 são de brasileiros.

Ainda não há confirmação de qual missão será realizada no planeta vermelho em 2026. As inscrições podem ser feitas através do site e a Nasa promete que nenhum nome será publicado.