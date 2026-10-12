Mulheres relatam mais dor que homens em todas as partes do corpo, aponta estudo

As mulheres relatam mais dor que os homens em diferentes partes do corpo e ao longo da vida. A diferença aparece em todas as 11 regiões analisadas por um amplo estudo global, publicado na revista científica Nature Medicine.

Para os resultados, a pesquisa reuniu dados de mais de 6 milhões de pessoas em 118 países, coletados entre 1990 e 2025. Os participantes tinham entre 5 e mais de 100 anos.

Durante a análise, os pesquisadores investigaram como a dor varia conforme idade, sexo e condições socioeconômicas. Os resultados mostram que o aumento mais acentuado ocorre antes dos 55 anos, embora diferentes tipos sigam trajetórias distintas ao longo do envelhecimento.

Mulheres lideram relatos de dor em 11 regiões do corpo

Os pesquisadores analisaram relatos de dor em 11 regiões: cabeça, rosto, pescoço ou ombro, pé ou tornozelo, mão ou pulso, cotovelo, peito, costas, estômago ou abdômen, quadril e joelho. Em todas elas, a prevalência relatada foi maior entre as mulheres. As diferenças mais acentuadas apareceram nas dores de cabeça, faciais e abdominais.

Os resultados mostram ainda que os problemas não seguem o mesmo padrão durante toda a vida. Dores de cabeça, abdominais e faciais tendem a atingir o pico mais cedo e depois diminuir. Já problemas musculoesqueléticos geralmente se tornam mais frequentes conforme a idade avança.

Aproximadamente 40% dos participantes relataram dor nas costas, tornando essa a região mais frequentemente afetada. A facial apareceu no extremo oposto, com prevalência de cerca de 2%.

Como a dor muda ao longo da vida?

Para homens e mulheres, parte importante da carga se desenvolve durante a vida adulta. A dor de alta intensidade atingiu seu pico por volta dos 50 anos, enquanto a generalizada alcançou o maior nível aproximadamente aos 70. Já problemas nas costas, quadril e joelho continuaram aumentando ao longo da vida.

Segundo os autores, regiões musculoesqueléticas da parte superior do corpo, como pescoço, ombros e cotovelos, tendem se intensificar na meia-idade e depois diminuir.

O padrão é diferente nas áreas inferiores. Costas, quadril e joelhos apresentaram crescimento contínuo, comportamento compatível com o acúmulo de carga mecânica e processos degenerativos em regiões que sustentam peso. Os pesquisadores destacam que uma parcela considerável da carga de dor se desenvolve durante a idade adulta produtiva.

Onde a dor é maior?

As diferenças não apareceram apenas entre homens e mulheres. Pessoas que viviam em regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) apresentaram prevalência substancialmente maior de dores corporais na terceira idade.

Nesses locais, as taxas de dor lombar entre pessoas mais velhas chegaram a ser quase duas vezes superiores.

O trabalho também estimou que 18,3% da carga global de dor estava relacionada a três fatores: tabagismo, obesidade e baixa renda familiar.

A proporção variou consideravelmente conforme a região, passando de 12,6% na África Subsaariana para 27,1% no leste europeu.

O que explica a diferença?

O estudo identifica padrões globais, mas não estabelece uma única causa para mulheres relatarem mais dor. A pesquisa foi baseada em dados autorrelatados, estratégia adotada pelos autores para incluir pessoas que poderiam não aparecer em levantamentos baseados somente em diagnósticos médicos.

Esse método também permite avaliar a experiência da dor independentemente do acesso aos serviços de saúde. Entretanto, existem limitações. Os dados vieram de diferentes métodos de mensuração, e a cobertura não foi igual entre regiões e faixas etárias.

Além disso, o trabalho compara grupos de determinadas idades em vez de acompanhar as mesmas pessoas durante toda a vida. Por isso, os resultados permitem identificar diferenças e trajetórias populacionais, mas não determinam individualmente como a dor evoluirá com o envelhecimento.

Ainda assim, os padrões gerais permaneceram consistentes na análise. Para os pesquisadores, compreender quando determinados tipos de dor surgem ou se intensificam pode ajudar a direcionar estratégias de prevenção e tratamento ao longo da vida.