Mounjaro supera Wegovy e se consolida como remédio mais potente contra obesidade, diz estudo

A disputa entre os dois principais medicamentos para obesidade ganhou novos contornos com a divulgação dos resultados de um estudo clínico inédito.

Realizado ao longo de 72 semanas com 751 participantes, o ensaio mostrou que Mounjaro (tirzepatida) é significativamente mais eficaz que seu concorrente direto, o Wegovy (semaglutida), na redução de peso em adultos com obesidade, mas sem diabetes tipo 2. Os resultados foram publicados no The New England Journal of Medicine.

Ambos os medicamentos atuam no cérebro para reduzir o apetite, mas com mecanismos distintos.

O Wegovy imita um hormônio pós-refeição que ativa uma via de saciedade no cérebro. Já o Mounjaro ativa duas vias hormonais, o que pode explicar sua vantagem em eficácia. Participantes que usaram Mounjaro perderam, em média, 20,2% do peso corporal , comparado a 13,7% dos que usaram Wegovy.

Além disso, os efeitos foram sentidos também na circunferência abdominal: usuários de Mounjaro tiveram redução média de 18,4 cm na cintura, enquanto os de Wegovy perderam 13 cm .

Resultados clínicos detalhados

O estudo, apresentado no Congresso Europeu sobre Obesidade, em Málaga, reforça o papel das novas terapias injetáveis no combate à obesidade. Os participantes receberam as doses máximas toleradas de cada medicamento, administradas semanalmente.

Entre os destaques:

32% das pessoas que tomaram Mounjaro perderam 25% ou mais do peso corporal , ante 16% no grupo Wegovy.

Mulheres tiveram respostas mais acentuadas do que homens.

Ambos os grupos apresentaram melhora em indicadores como colesterol, glicemia e pressão arterial.

Os efeitos colaterais, majoritariamente gastrointestinais, foram semelhantes e considerados leves a moderados.

O estudo foi financiado pela farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, e é mais um capítulo da corrida bilionária entre as gigantes do setor. Ainda estão em desenvolvimento novas formulações em comprimidos, doses mais potentes e medicamentos com mecanismos diferentes, o que pode redefinir o tratamento da obesidade no mundo.