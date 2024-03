Morte de idoso no Reino Unido levanta debate sobre suplementos de vitamina D

Um homem que estava tomando suplementos de vitamina D há pelo menos nove meses morreu de uma doença associada a problemas no sangue. A embalagem não deixava claro os riscos do uso consumo excessivo, segundo relatório de um médico legista do Reino Unido. As informações são do Business Insider.

David Mitchener, 89 anos, deu entrada no hospital em 10 de maio com hipercalcemia, uma condição na qual os níveis de cálcio no sangue estão muito altos. Isso pode enfraquecer os ossos e causar problemas renais, como pedras nos rins, além de problemas cardíacos. A vitamina D ajuda o corpo a absorver o cálcio. Portanto, quando em excesso, pode levar a um acúmulo de cálcio.

Quando os médicos testaram os níveis de vitamina D de Mitchener, os resultados mostraram que eles estavam no nível máximo registrado pelo laboratório, segundo o relatório.

Michener morreu 10 dias depois. As causas de sua morte foram classificadas como insuficiência cardíaca e insuficiência renal, níveis excessivos de cálcio e toxicidade de vitamina D, também conhecida como hipervitaminose D.

De acordo com o Business Insider, o médico legista, Jonathan Stevens, disse que não havia avisos na embalagem detalhando os riscos específicos ou os efeitos colaterais de tomar suplementos de vitamina D. "Os suplementos vitamínicos podem ter riscos e efeitos colaterais potencialmente muito sérios quando tomados em excesso", disse ele no relatório.

Para pessoas de 14 a 70 anos, a dose diária recomendada de vitamina D é de 15 microgramas. Isso aumenta para 20 microgramas para pessoas com mais de 70 anos, de acordo com o National Institutes of Health Office of Dietary Supplements.

A vitamina D é essencial para ossos, dentes e músculos. Ela está presente em alguns alimentos, como peixes, carne vermelha, gemas de ovos e cereais matinais, mas a principal fonte é a luz solar.