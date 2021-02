Mortalidade por covid-19 caiu desde começo da pandemia, diz pesquisa

A mortalidade pelo novo coronavírus caiu desde o começo da pandemia, em meados de dezembro de 2019, segundo uma pesquisa.

A proporção daqueles que foram hospitalizados com quadros mais graves da doença morrerem caiu de 60% (quando a doença apareceu) para 36% em outubro do ano passado. Em relação à mortalidade geral, a taxa foi de 60% no final de março para 42% no final de maio de 2020.

A análise foi feita com base em 52 estudos globais envolvendo 43.128 pacientes e foi publicado no jornal científico Anaesthesia. Os cientistas alertam que, apesar da queda, as novas variantes da covid podem acabar aumentando novamente o número de mortos e de doentes graves pela doença.

A meta-análise feita por eles mostra que, no final de setembro, a mortalidade era ainda menor do que em maio – com uma taxa de 35%.

Para eles, o número diminuiu pelo uso de esteróides, como a dexametasona, pela mudança na forma como os pacientes internados pela covid-19 recebem terapia de oxigênio e fluídos e também por como o risco de coágulos está sendo observado dentro dos hospitais.

A mortalidade na maioria das regiões do mundo está, no momento, entre 30% e 40%. Na Europa, a média é de 33,4%, enquanto os Estados Unidos têm uma média de 40%. No Oriente Médio, no entanto, a taxa está muito mais alta, a 62%.