Morre 3ª vítima de raiva humana no Brasil em um ano. O que é a doença?

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Minas Gerais confirmou a morte de uma menina indígena de 12 anos diagnosticada com raiva humana. Ela estava internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João Paulo II, no Centro de Belo Horizonte, desde o início do mês de abril. O óbito ocorreu na última sexta-feira.

Esta é a terceira morte causada por raiva humana no Brasil em 2022. A menina vivia em uma aldeia indígena, em uma comunidade rural na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Ela ficou doente após ser mordida por um morcego.