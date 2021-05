Morador do RJ que veio da Índia é monitorado ao testar positivo para covid

Segundo a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), um morador que voltou da Índia no sábado, 22, está sob monitoramento após testar positivo para o novo coronavírus.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Campos disse que ele está isolado desde que foi identificado em Guarulhos.

"O trabalhador está em contenção e isolamento preventivo. A pedido do CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, do governo do estado), vamos auxiliar na investigação genômica, com as informações do percurso que o paciente fez e os contatos que manteve. Ainda não há identificação do tipo de variante que o paciente está contaminado", afirmou o subsecretário Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Charbell Kury.

Ainda segundo a nota, as companhias aéreas Qatar e Latam foram notificadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para fornecer a lista de viajantes e estender o acompanhamento dos passageiros.

O que se sabe sobre a variante indiana no Brasil

Até esta segunda-feira 24, o Brasil confirmou 6 casos da infecção por B.1.617, variante indiana do novo coronavírus.

Todos são tripulantes do navio Shandong da Zhi, que veio da África do Sul e foi fretado pela Vale para entregar minério de ferro em São Luís, no Maranhão.

No sábado, 22, o Governo do Ceará também iniciou uma investigação sobre um caso no estado. O paciente, que está em Fortaleza, voltou de uma viagem à Índia no último dia 9.

Outras suspeitas estão no Pará, no município de Primavera. Dois pacientes teriam visitado o litoral do Maranhão antes de apresentarem os sintomas.

