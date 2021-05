Morador do RJ é primeiro caso confirmado da variante indiana em São Paulo

A Secretaria da Saúde de São Paulo identificou um caso com a variante B.1.617.2, da Índia, em um morador do RJ, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no sábado, 22.

Em cinco dias, o homem de 32 anos já circulou por São Paulo, Rio de Janeiro e a sua própria cidade, Campo dos Goytacazes. Ao desembarcar, ele havia testado negativo para covid-19. No entanto, por se sentir mal, ele procurou um laboratório do próprio aeroporto para fazer um novo teste.

Com o novo resultado positivo, o homem voltou para a capital do Rio e está em isolamento.

Assim que o exame foi finalizado, o próprio laboratório avisou a Anvisa e encaminhou uma amostra para verificar o vírus. O exame foi para o Instituto Adolfo Lutz, que aferiu ser de fato da variante indiana.

Em nota, a secretaria afirma que "imediatamente após ser comunicada pela Anvisa, a Secretaria de Estado de Saúde iniciou, juntamente com o município no qual o aeroporto se encontra, as medidas de investigação epidemiológicas necessárias. Foi solicitada a lista completa dos passageiros do voo, além dos nomes de todos os funcionários do aeroporto, laboratório e dos contatos do passageiro para isolamento e monitoramento.

As companhias aéreas Qatar e Latam, responsáveis pelo translado do viajante, também foram notificadas para fornecer a lista de viajantes e estender o acompanhamento dos passageiros.