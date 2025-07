Moo Deng, hipopótamo anão do TikTok, faz aniversário e ganha presente de R$ 16,5 mil

Moo Deng, a hipopótamo-pigmeu que viralizou nas redes sociais, completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 10, no Khao Kheow Open Zoo, na Tailândia. Para celebrar, o zoológico organizou um festival de quatro dias, que atraiu milhares de visitantes, todos ansiosos para ver a estrela da vez saborear um prato de frutas tropicais de aproximadamente US$ 3.000 (cerca de R$ 16,5 mil), feito especialmente para a ocasião.

A comemoração contou ainda com um leilão de itens relacionados à hipopótama, incluindo sua banheira, que foi vendida por cerca de US$ 2.150, e um molde de suas pegadas, que alcançou US$ 21.500. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a projetos de conservação da vida selvagem.

Moo Deng: famosa e hitada

Moo Deng se tornou uma sensação global quando o zoológico Khao Kheow compartilhou suas fotos nas redes sociais. Seu nome foi escolhido por meio de uma votação pública, onde milhares de fãs decidiram que ela se chamaria “Moo Deng”, que significa “Porquinho Saltitante” em tailandês. Sua fofura imediata fez com que ela acumulasse mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, e sua popularidade levou a um aumento significativo no número de visitantes ao zoológico.

Moo Deng corre de uma mangueira borrifada por seu tratador, Atthapon "Benz" Nundee, durante uma comemoração de seu primeiro aniversário (Foto de Lauren DeCicca/Getty Images) (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)

Mas a fama de Moo Deng também trouxe desafios. Com o aumento do interesse, surgiram vídeos mostrando visitantes perturbando o animal, borrifando água e jogando objetos em seu recinto. Essas imagens geraram preocupações sobre o bem-estar da hipopótama, levando o zoológico a adotar novas medidas para proteger Moo Deng. Limitaram o tempo de visitação e instalaram câmeras de segurança para evitar que o comportamento de alguns visitantes causasse danos ao animal.

Apesar do grande pico de popularidade, o estrelato de Moo Deng começou a declinar com o tempo. Sua fama foi maior entre os meses de agosto e setembro de 2024, quando a venda de ingressos para o zoológico atingiu recordes. No entanto, à medida que a novidade passou, a quantidade de visitantes diminuiu e a atenção nas redes sociais se dispersou.

Embora sua popularidade tenha diminuído, muitos de seus fãs ainda mantêm um vínculo especial com a hipopótama. Alguns até viajaram de diferentes países para celebrar seu primeiro aniversário. “Moo Deng ainda é muito especial para mim, ela me faz feliz”, disse Jennifer Tang, uma visitante da Malásia, que afirmou ser “um pouco obcecada” pela estrela. Apesar de já estar mais velha, Moo Deng ainda tem o poder de cativar o público, com seus olhos brilhando cada vez que é fotografada.

O impacto da fama

Além de seu impacto nas redes sociais, a popularidade de Moo Deng trouxe visibilidade para uma questão crucial: a conservação do hipopótamo-pigmeu. Nativa da África Ocidental e classificada como espécie ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o hipopótamo-pigmeu enfrenta sérias ameaças à sua sobrevivência. Com uma população estimada em apenas 2.500 indivíduos adultos na natureza, a espécie está em risco devido à perda de habitat e à caça furtiva.

O zoológico, ao promover a fama de Moo Deng, também tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a situação dos hipopótamos-pigmeus e outras espécies ameaçadas. No entanto, especialistas apontam que a fofura e a popularidade desses animais podem ter um efeito passageiro, como observado em outras figuras de animais virais, como o pinguim Pesto e o panda Hua Hua. Para Joshua Paul Dale, acadêmico da Universidade Chuo, no Japão, a apreciação pela “fofura” de animais como Moo Deng está intimamente ligada ao fato de que a fama desses seres tende a ser efêmera.

Apesar do declínio em sua popularidade nas redes sociais, Moo Deng continua sendo um ícone local. Sua estrela pode não brilhar tanto quanto antes, mas ela ainda representa uma figura importante dentro do zoológico e da luta por conservação. Como os tratadores comentaram, a popularidade de Moo Deng pode ter diminuído, mas ela ainda mantém o poder de encantar aqueles que a visitam.

“A fofura não dura para sempre”, disse seu tratador, Attaphol Nundee. Ele reconheceu que, com o passar do tempo, a fama de Moo Deng diminuiu, mas garantiu que sempre haverá uma nova geração de ícones virais para tomar o lugar das estrelas passadas.

Com a expectativa de vida dos hipopótamos-pigmeus entre 30 e 50 anos, Moo Deng provavelmente será lembrada por sua contribuição ao zoológico e ao aumento da conscientização sobre a espécie, deixando um legado que vai além da fama temporária nas redes sociais.

*Com informações da AFP