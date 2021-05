Moderna: dose de reforço da vacina melhora proteção contra variantes

A Moderna informou nesta quarta-feira que doses de reforço de sua vacina contra a covid-19 ajudaram a melhorar as respostas imunológicas contra algumas variantes do coronavírus. Os resultados do estudo ainda são preliminares e foram realizados com pessoas que já haviam participado dos estudos iniciais do imunizante.

De acordo com a farmacêutica americana, foram realizados testes com aplicação da vacina original contra a covid e de um imunizante modificado para corresponder melhor às variantes. Nos dois casos, os agentes do sistema imunológico conhecidos como anticorpos neutralizantes aumentaram. A proteção reforçada, segundo a Moderna, funcionou para as variantes B.1.351, da África do Sul, e P.1, identificada no Brasil.

"Estamos animados com esses novos dados, que reforçam nossa confiança de que nossa estratégia de reforço deve ser protetora contra essas variantes recém-detectadas", disse o presidente executivo da Moderna, Stephane Bancel, em um comunicado.

Os indivíduos que participaram do estudo receberam a dose extra do imunizante cerca de seis a oito meses após terem tomado a segunda dose da vacina original.