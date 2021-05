Moderna assina contrato de produção com a sul-coreana Samsung Biologics

A Moderna disse neste sábado que firmou um acordo com a Samsung Biologics que permitirá à empresa biofarmacêutica sul-coreana produzir a vacina de RNA mensageiro (mRNA) criada pela empresa norte-americana.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

A Moderna pretende fornecer essas vacinas para mercados fora dos Estados Unidos a partir do terceiro trimestre de 2021, informou ela em um comunicado à imprensa.

A empresa também assinou dois memorandos de entendimento com o governo da Coreia do Sul, um com o Instituto Nacional de Saúde da Coreia e outro com o Ministério do Comércio, Indústria e Energia.

A Coreia do Sul garante o acesso a 40 milhões de doses da vacina da Moderna contra a Covid-19, disse a farmacêutica norte-americana.

"Continuaremos explorando opções para estabelecer potenciais oportunidades de fabricação local na Coreia do Sul", disse o presidente-executivo da Moderna, Stéphane Bancel.