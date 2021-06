Pfizer ou AstraZeneca: Por que não as duas?

Os primeiros resultados de um estudo britânico sobre vacinas sugerem que a mistura de diferentes marcas pode provocar uma resposta imune bastante eficaz e robusta contra covid-19. No ensaio preliminar, as amostras de sangue coletadas de voluntários mostraram que eles produziram altos níveis de anticorpos e células imunológicas após receberem uma dose da vacina Pfizer e outra da AstraZeneca-Oxford.

Na primeira fase da pesquisa, 830 voluntários receberam o combo de vacinas misturados em 4 diferentes tipos de combinações. Alguns receberam duas doses de Pfizer ou AstraZeneca, ambas comprovadamente eficazes contra a covid-19. Outros receberam uma dose de AstraZeneca, seguida de uma da Pfizer, ou vice-versa.

Foi avaliado que os voluntários tiveram mais calafrios, dores de cabeça e dores musculares do que as pessoas que receberam duas doses da mesma vacina. Mas os efeitos colaterais duraram pouco tempo e foram descritos como muito similares aos já registrado na aplicação de doses do mesmo fabricante. No mais, nada além da resposta imunológica foi registrado.

Por enquanto, a pesquisa indica que a melhor estratégia de imunização é aplicar duas doses da mesma vacina. O estudo deve ser útil para avaliar o efeito da mistura quando não for possível tomar a mesma vacina na segunda vez. Como quando houver atrasos nas entregas, ou o fornecimento for congelado por problemas de fabricação, ou ainda se a pessoa desenvolver algum tipo de reação. No Brasil, os órgãos de saúde ainda não avaliaram a combinação de imunizantes.

