Mistério da estrela gigante 'piscando' na Via Láctea é solucionado

Na semana passada, astrônomos avistaram uma estrela gigante, 100 vezes o tamanho do Sol, perdendo seu brilho quase totalmente perto do coração da Via Láctea, que fica a mais de 25.000 anos-luz de distância da Terra. Desde então, diversos estudos apontaram possíveis explicações para o que se deu no astro que foi chamado de VVV-WIT-08, mas uma nova pesquisa, publicada nesta quarta-feira (16) na revista Nature, traz a solução para o mistério.

Com o uso de um dos telescópios mais avançados do mundo, o Very Large Telescope (VLT), no Chile, astrônomos descobriram que uma enorme nuvem de poeira, localizada entre a Terra e a estrela, pode estar por trás do 'apagamento' dela. Segundo os autores, um tempo antes de escurecer, a estrela ejetou uma grande bolha de gás que se afastou dela; em seguida, uma parte de sua superfície esfriou e a diminuição de temperatura fez o gás se condensar em poeira estelar.

"A área fria na superfície já faria a estrela parecer apagada. Mas aí essa condensação da poeira contribuiu para a acelerada perda de brilho dela." A comoção cientifica pelo fenômeno se deu porque eles ocorreu de repente e em tempo real.