Missão lunar tripulada de 2 lançadores quer demonstrar o avanço tecnológico da China

O recente plano para o pouso tripulado na Lua pela China antes de 2030, no qual o país planeja usar dois foguetes lançadores e realizar duas missões de encontro e acoplamento em órbita lunar, tem atraído a atenção mundial. O "China Space News", um serviço de notícias de autoridade para empreiteiras aeroespaciais estatais, explicou ainda que tal plano seria altamente eficaz ao utilizar a tecnologia espacial mais avançada da China, além de ser mais confiável e econômico, pois não depende do desenvolvimento de um foguete especial de carga superpesada para alcançar o objetivo de enviar astronautas à Lua.

Quando os Estados Unidos e a União Soviética tentaram executar um pouso tripulado na Lua, a tecnologia de encontro e acoplamento ainda não havia amadurecido e também era difícil lançar dois ou mais foguetes em sequência em um curto período de tempo. Assim, desenvolver um foguete superpesado para enviar o módulo lunar e a espaçonave tripulada de uma só vez era o caminho mais fácil e seguro para alcançar o objetivo.

A realidade atual é que desenvolver um foguete de transporte pesado de nova geração levaria mais tempo e custaria muito mais. O desenvolvimento do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) dos EUA levou mais de dez anos e ainda está em andamento, com um custo estimado em cerca de US$ 50 bilhões, apontou o relatório.

Dado que a China já domina uma tecnologia de encontro e acoplamento espacial bastante madura e confiável, o caminho de usar dois lançadores seria mais razoável e viável.

Zhang Hailian, vice-chefe engenheiro da Agência Espacial Tripulada da China (CMSA), revelou no início deste mês que a China planeja realizar um pouso tripulado na Lua antes de 2030, e o país tentará construir uma estação de pesquisa científica na Lua, com o objetivo de realizar pesquisas lunares de longo prazo, sistemáticas e verificar a tecnologia relevante.

A China tentará usar dois foguetes lançadores para enviar um módulo lunar e uma espaçonave tripulada à órbita lunar antes de realizarem o encontro e acoplamento entre eles. Após essa manobra, os astronautas a bordo da espaçonave tripulada entrarão no módulo lunar, disse Zhang.

Os astronautas realizarão exploração científica e coleta de amostras depois de descerem à superfície da Lua usando o módulo lunar. Após completarem todas as missões predefinidas, eles utilizarão o módulo lunar para ascender e acoplar novamente com a espaçonave tripulada que espera na órbita lunar, disse ele.

Em seguida, levarão as amostras lunares e ascenderão da superfície da Lua com o módulo lunar, que acoplará novamente com a espaçonave tripulada em órbita lunar antes de retornarem à Terra na espaçonave tripulada.

Um observador espacial com sede em Pequim, que solicitou não ser identificado, disse ao "Global Times" na terça-feira que o caminho da China de usar dois lançadores para o pouso na Lua é, sem dúvida, o mais econômico, e aproveita ao máximo as vantagens tecnológicas da China em termos de capacidade de encontro e acoplamento espacial cada vez mais madura, que foi repetidamente verificada e aprimorada nas missões da China Space Station nos últimos anos.

O renomado cientista de foguetes chinês Long Lehao também apresentou sua própria visão do pouso na Lua pela China em 2021, que também incluía dois foguetes lançadores transportando um módulo lunar e uma espaçonave tripulada de próxima geração para a missão, e as duas partes da espaçonave se encontrarão e se acoplarão em órbita lunar antes de executar o processo de pouso.

No entanto, diferentemente da visão de Long, onde ele se referia aos dois lançadores em questão como Long March-5 DY – uma variante do Long March-5 de 57 metros, o foguete mais poderoso em serviço da China —, a China está desenvolvendo o foguete lançador Long March-10 para a missão de pouso na Lua.

O novo lançador será um foguete de três estágios com dois propulsores, pesando 2.187 toneladas no lançamento, aumentando a capacidade de carga útil do lançamento da órbita de transferência lunar de 8,2 toneladas do Long March-5 para cerca de 27 toneladas, de acordo com o "China Space News", o que é equivalente ao SLS dos EUA.

Considerando que o custo de desenvolvimento do foguete Long March 10 é muito menor do que o de vários foguetes pesados nos Estados Unidos, não há dúvida de que o programa de pouso lunar tripulado da China será mais econômico e sustentável, observou o relatório.