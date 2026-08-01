Método criado por cientistas deixa batatas fritas mais saudáveis sem perder a crocância

Batatas: pesquisadores desenvolveram uma técnica que acelera o preparo e diminui a quantidade de óleo absorvida (Freepik)
Redatora
Publicado em 1 de agosto de 2026 às 10h11.
Um novo método de preparo pode tornar as batatas fritas mais saudáveis sem abrir mão da crocância. Pesquisadores da Universidade de Illinois desenvolveram uma técnica que combina o aquecimento por micro-ondas com a fritura convencional, reduzindo significativamente a absorção de óleo e o tempo de cozimento.
Os resultados, publicados nas revistas Journal of Food Science e Current Research in Food Science, mostram que o uso das micro-ondas altera a pressão dentro da batata, dificultando a entrada de óleo durante a fritura.
Segundo os pesquisadores, durante a fritura convencional a água presente na batata evapora à medida que o alimento aquece. Quando essa água deixa o interior da batata, forma pequenos espaços vazios. Com a redução da pressão interna, o óleo acaba sendo "puxado" para dentro desses poros, aumentando o teor de gordura do alimento.
O aquecimento por micro-ondas muda esse processo. Como as ondas eletromagnéticas aquecem a água em toda a batata, e não apenas na superfície, elas produzem mais vapor e mantêm a pressão interna elevada por mais tempo.
Esse aumento da pressão dificulta a entrada do óleo nos espaços deixados pela água, reduzindo sua absorção.
Para avaliar o método, os pesquisadores prepararam tiras de batata submetidas à fritura convencional e à fritura assistida por micro-ondas em diferentes frequências. Durante os testes, a equipe mediu temperatura, pressão interna, textura, umidade, volume e quantidade de óleo absorvida.Os experimentos mostraram que o aquecimento por micro-ondas acelerou a evaporação da água, reduziu o tempo total de preparo e diminuiu a absorção de óleo pelas batatas.
Além dos experimentos, os cientistas utilizaram modelos matemáticos para simular o comportamento da temperatura, da umidade e da pressão durante o processo de fritura.
Apesar dos benefícios, a equipe verificou que o uso exclusivo do micro-ondas não produz o resultado esperado pelos consumidores.
As batatas preparadas apenas com esse método permanecem macias e não desenvolvem a casquinha dourada e crocante característica da fritura tradicional.
Por isso, os pesquisadores propõem um sistema híbrido, no qual o micro-ondas acelera a evaporação da água e reduz a absorção de óleo, enquanto a fritura convencional é responsável por formar a superfície crocante.
Segundo os autores do estudo, a combinação das duas técnicas pode ser incorporada às fritadeiras contínuas utilizadas pela indústria alimentícia. Como os geradores de micro-ondas já são amplamente disponíveis e têm custo relativamente baixo, a adaptação pode ser economicamente viável para fabricantes.
Além de reduzir o teor de gordura das batatas fritas, o método também pode diminuir o tempo de preparo e aumentar a eficiência da produção.
Os pesquisadores destacam que o objetivo não é substituir a fritura convencional, mas combiná-la ao aquecimento por micro-ondas para produzir alimentos com menos óleo, mantendo o sabor e a textura esperados pelos consumidores.