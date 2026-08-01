Método criado por cientistas deixa batatas fritas mais saudáveis sem perder a crocância

Um novo método de preparo pode tornar as batatas fritas mais saudáveis sem abrir mão da crocância. Pesquisadores da Universidade de Illinois desenvolveram uma técnica que combina o aquecimento por micro-ondas com a fritura convencional, reduzindo significativamente a absorção de óleo e o tempo de cozimento.

Os resultados, publicados nas revistas Journal of Food Science e Current Research in Food Science, mostram que o uso das micro-ondas altera a pressão dentro da batata, dificultando a entrada de óleo durante a fritura.

Como o micro-ondas reduz a absorção de óleo?

Segundo os pesquisadores, durante a fritura convencional a água presente na batata evapora à medida que o alimento aquece. Quando essa água deixa o interior da batata, forma pequenos espaços vazios. Com a redução da pressão interna, o óleo acaba sendo "puxado" para dentro desses poros, aumentando o teor de gordura do alimento.

O aquecimento por micro-ondas muda esse processo. Como as ondas eletromagnéticas aquecem a água em toda a batata, e não apenas na superfície, elas produzem mais vapor e mantêm a pressão interna elevada por mais tempo.

Esse aumento da pressão dificulta a entrada do óleo nos espaços deixados pela água, reduzindo sua absorção.

O que o estudo descobriu?

Para avaliar o método, os pesquisadores prepararam tiras de batata submetidas à fritura convencional e à fritura assistida por micro-ondas em diferentes frequências. Durante os testes, a equipe mediu temperatura, pressão interna, textura, umidade, volume e quantidade de óleo absorvida.

Os experimentos mostraram que o aquecimento por micro-ondas acelerou a evaporação da água, reduziu o tempo total de preparo e diminuiu a absorção de óleo pelas batatas.

Além dos experimentos, os cientistas utilizaram modelos matemáticos para simular o comportamento da temperatura, da umidade e da pressão durante o processo de fritura.

Por que o micro-ondas sozinho não resolve?

Apesar dos benefícios, a equipe verificou que o uso exclusivo do micro-ondas não produz o resultado esperado pelos consumidores.

As batatas preparadas apenas com esse método permanecem macias e não desenvolvem a casquinha dourada e crocante característica da fritura tradicional.

Por isso, os pesquisadores propõem um sistema híbrido, no qual o micro-ondas acelera a evaporação da água e reduz a absorção de óleo, enquanto a fritura convencional é responsável por formar a superfície crocante.

Tecnologia pode chegar à indústria de alimentos

Segundo os autores do estudo, a combinação das duas técnicas pode ser incorporada às fritadeiras contínuas utilizadas pela indústria alimentícia. Como os geradores de micro-ondas já são amplamente disponíveis e têm custo relativamente baixo, a adaptação pode ser economicamente viável para fabricantes.

Além de reduzir o teor de gordura das batatas fritas, o método também pode diminuir o tempo de preparo e aumentar a eficiência da produção.

Os pesquisadores destacam que o objetivo não é substituir a fritura convencional, mas combiná-la ao aquecimento por micro-ondas para produzir alimentos com menos óleo, mantendo o sabor e a textura esperados pelos consumidores.