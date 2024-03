Médicos chineses transplantam fígado de porco geneticamente modificado em humano

Cientistas chineses conseguiram transplantar com sucesso o primeiro fígado inteiro de porco modificado geneticamente em um humano.

O fígado de porco, que foi editado para excluir múltiplos genes associados a proteínas que causam rejeição de órgãos, foi transplantado para um paciente com morte cerebral no último domingo, 17.

O fluxo sanguíneo e da bile hepática do fígado transplantado estavam todos "bons" e o paciente não apresentou sinais de rejeição do órgão 96 horas após a cirurgia, de acordo com uma postagem no WeChat da Universidade Médica da Força Aérea, a instituição de origem da equipe.

Este transplante foi o "primeiro do tipo no mundo", disse a universidade.

Doenças hepáticas respondem por cerca de 2 milhões de mortes anualmente em todo o mundo, de acordo com um estudo no Journal of Hepatology do ano passado.

A única cura para a falência hepática é um transplante, pelo qual muitas pessoas morrem esperando. Transplantes xenogênicos - nos quais um órgão de uma espécie é colocado em outra espécie - oferecem uma solução atraente, pois não dependem de um suprimento de doadores humanos.

Esse processo, conhecido como xenotransplante, poderia "beneficiar mais pacientes com doença hepática terminal", disse a universidade.

Mas os fígados representam um desafio maior. O órgão é mais complexo em estrutura e função, e os fígados de porcos "não podem substituir completamente o fígado humano", de acordo com a postagem.

Para resolver isso, os pesquisadores e cirurgiões realizaram um transplante auxiliar - no qual o órgão original do paciente é mantido ao lado do órgão transplantado no corpo.

Os cirurgiões cortaram uma das grandes veias no fígado do paciente e conectaram o fígado transplantado a cada extremidade da veia depois que ele foi removido do porco doador e cortado para um peso específico.

A equipe foi pioneira nesse método de fixação do fígado transplantado, que garantiu um bom fluxo sanguíneo e de bile hepática. Isso "se tornará uma nova opção para a aplicação clínica de transplante de fígado xenogênico", disse a universidade.

Em testes, animais que recebem transplantes de fígado xenogênicos sobrevivem menos do que aqueles que recebem corações e rins de outra espécie.

Os pesquisadores disseram que, neste estágio das pesquisas, os transplantes de fígado xenogênicos são mais adequados como uma alternativa temporária aos transplantes de fígado humano ou em casos em que a função hepática de um paciente pode ser restaurada com a ajuda do órgão do porco.

"Desde essa perspectiva, o transplante de fígado xenogênico tem grande valor de aplicação clínica", disse a universidade.

Transplantes xenogênicos também apresentam desafios éticos, como a criação de uma grande quantidade de animais para seus órgãos e a potencial transmissão de patógenos de animais, de acordo com o Conselho de Bioética de Nuffield, um centro sediado no Reino Unido.