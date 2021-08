Marte: rover da Nasa mostra vista panorâmica do planeta; veja vídeo

A agência norte-americana Nasa está com vários olhos em Marte. Além do Perseverance e o helicóptero Ingenuity, que chegaram ano passado, o rover Curiosity vem explorando o planeta vermelho há nove anos — e para celebrar quase uma década inteira de exploração, a Nasa divulgou um vídeo apresentando um passeio panorâmico do Curiosity por Marte.

No dia 3 de julho, o rover capturou imagens suas em 360 ​​graus escalando o Monte Sharp, montanha de 8 quilômetros de altura e 154 quilômetros de largura dentro da bacia de Marte.

De acordo com a Nasa, o local no qual o rover se encontra no momento é "particularmente emocionante": ele está entre uma região enriquecida com minerais de argila e outra dominada por sulfatos, também um tipo de mineral.

"As camadas da montanha nesta área podem revelar como o ambiente antigo dentro da cratera Gale secou com o tempo. Mudanças semelhantes são vistas em todo o planeta, e estudar esta região de perto tem sido uma meta importante de longo prazo para a missão", disse a Nasa em comunicado.

De acordo com comunicado à imprensa, o panorama é composto de 129 imagens individuais costuradas juntas, e suas cores foram balanceadas com o branco para replicar como Marte seria sob o tipo de luz do dia a que estamos acostumados aqui na Terra.

Veja vídeo:

O Curiosity pousou em Marte no dia 5 de agosto de 2012 com o objetivo de estudar se o planeta poderia ter tido vida microbiana no passado, quando lagos e águas subterrâneas existiam dentro da cratera Gale, região de exploração do rover.

Até o momento, a máquina já coletou 32 amostras de rochas. Agora, o rover começa a explorar a Montanha Rafael Navarro, apelidada em homenagem a um cientista, e um monte "mais alto que um prédio de quatro andares".