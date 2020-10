Marte fica visível ao lado da Lua nesta sexta-feira; veja fotos

Na noite desta sexta-feira, 2, a Lua ganhou um companheiro e tanto no céu. Isso porque Marte, o planeta vermelho, está bastante visível. O céu claro de São Paulo, por exemplo, permite a visualização do planeta como um “pontinho” embaixo do satélite. O assunto é um dos mais comentados nesta noite no Twitter — e rendeu fotos incríveis.

Segundo o site de meteorologia Climatempo, é possível ver o fenômeno na Grande Curitiba, na Grande São Paulo, no litoral todo o leste do estado, no Sul de Minas e no Rio de Janeiro. Quem quiser vê-lo, precisa aproveitar o tempo seco até a madrugada deste sábado, 3, uma vez que uma frente fria deve encobrir o céu de nuvens a partir de amanhã.

Confira:

se vcs olharem o céu agora da pra ver marte embaixo da lua!!!!

a foto ta porquinha mas ó 🥰 pic.twitter.com/jLPZiPwvxO — maria (@felicitriste) October 2, 2020

Quem viu a Lua nascendo hoje, avermelhada pela fumaça e pela poluição, certamente não se contentou em apenas contemplar o momento e deve ter tentado registrar em imagens. Queremos ver seus registros também! Postem aqui e marquem os amigos! (Na segunda imagem o pontinho é Marte) pic.twitter.com/fXLZfpBEa9 — Céu Profundo (@CeuProfundo) October 2, 2020

a lua eh marte juntinhos 🥺 pic.twitter.com/0qmj1oKo5p — kora. TOP #10 LIGHTSTICKS MAIS BONITOS 🥇 (@K4RDIOR) October 2, 2020

Hey, hoje tá ocorrendo um fenômeno e se você olhar pra Lua vai ver um pontinho embaixo dela; esse pontinho é Marte pic.twitter.com/2rL47Z64Io — marce 击 (@Ilovelittleman2) October 3, 2020

Marte ta do lado da lua véi, q perfeito pic.twitter.com/5gU6jJmQUu — Shami (@VitoriaShamira) October 3, 2020

Como a Lua fica perto de Marte?

Os dois não estão exatamente um em cima do outro no espaço. O que acontece é que, neste mês, a Lua e Marte estarão quase alinhados, o que fará com que nós tenhamos, na Terra, a impressão de que ambos estão muito próximos.

Segundo a Nasa, Marte é um “planeta cheio de poeira, gelado e desértico” com uma atmosfera “muito fina”. Um ano no planeta vermelho dura 687 dias terrestres e ele é um dos mais explorados na nossa galáxia. O planeta está a cerca de 54,6 milhões de quilômetros de distância do nosso, enquanto a Lua e a Terra têm uma distância de 384.400 quilômetros.