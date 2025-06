Lula rara das profundezas do Atlântico é gravada pela primeira vez; assista ao vídeo

Existem criaturas que parecem mais mitos do que realidades. A lula Gonatus antarcticus, que habita as profundezas do oceano Atlântico e as proximidades da Antártida, é uma delas.

Até agora, a espécie só era conhecida por restos mortais encontrados em pescarias acidentais ou dentro de predadores maiores. Mas, pela primeira vez, cientistas conseguiram filmar um exemplar vivo.

O feito histórico aconteceu em dezembro de 2024, mais precisamente no dia de Natal, quando a equipe do Schmidt Ocean Institute, em parceria com a National Geographic, registrou a lula a mais de dois quilômetros de profundidade nas águas frias perto da Antártida. Usando um robô submarino não tripulado, os pesquisadores capturaram imagens inéditas do animal, que impressiona pelo comprimento de quase um metro e a cor avermelhada.

O mistério das profundezas

Até hoje, pouco se sabia sobre essa espécie, que mantém seus segredos bem guardados nas águas profundas. Não se sabe ao certo o que ela come ou qual é sua distribuição geográfica. A única coisa que os cientistas já conheciam eram os restos do animal, encontrados na alimentação de baleias cachalotes e até pinguins e albatrozes — o que sugere que a Gonatus antarcticus não fica apenas em águas profundas, mas também é caçada por animais da superfície.

O registro é mais um exemplo de como a exploração do fundo do mar revela criaturas que, até pouco tempo, eram completamente misteriosas para a ciência. A captura da Gonatus antarcticus segue uma série de descobertas feitas pela equipe do Schmidt Ocean Institute, que, em abril de 2024, também conseguiu filmar pela primeira vez uma lula-colossal (Mesonychoteuthis hamiltoni) viva no fundo do oceano.

A descoberta é igualmente surpreendente, considerando que as maiores da espécie podem atingir sete metros de comprimento e pesar até 500 kg.