Leilão tem maior pedaço de Marte na Terra por R$ 27 milhões e esqueleto raro por R$ 165 milhões

O maior pedaço de Marte já encontrado na Terra foi vendido por pouco mais de US$ 5 milhões (R$ 27,6 milhões) em um leilão de objetos geológicos e arqueológicos raros em Nova York nesta quarta-feira. No entanto, um raro esqueleto de dinossauro jovem roubou a cena ao ser arrematado por mais de US$ 30 milhões (R$ 165 milhões).

A rocha de 25 quilos chamada NWA 16788, foi descoberta no Deserto do Saara, no Níger, por um caçador de meteoritos em novembro de 2023. Ela foi projetada ao espaço pela força de uma gigantesca colisão de asteroide com a superfície de Marte e viajou por 225 milhões de quilômetros até a Terra, conforme informou a Sotheby’s. O preço estimado antes do leilão era de US$ 2 milhões a US$ 4 milhões.

A identidade do comprador não foi imediatamente revelada. O lance final foi de US$ 4,3 milhões. Com as taxas e custos adicionais, o preço oficial de venda foi de aproximadamente US$ 5,3 milhões, tornando-se o meteorito mais valioso já vendido em um leilão, de acordo com a Sotheby’s.

Meteorito de Marte é uma descoberta rara

O meteorito, nas cores vermelha, marrom e cinza, é cerca de 70% maior que o segundo maior pedaço de Marte encontrado na Terra e representa quase 7% de todo o material marciano atualmente no planeta, segundo a Sotheby’s. Suas dimensões são de quase 38 cm por 28 cm por 15 cm

Trata-se também de uma descoberta rara. Existem apenas 400 meteoritos marcianos entre mais de 77.000 meteoritos oficialmente reconhecidos encontrados na Terra, conforme informou a casa de leilões.

Dinossauro chamou a atenção

Por outro lado, o esqueleto de dinossauro desencadeou uma disputa entre seis interessados. Com uma estimativa pré-leilão de US$ 4 milhões a US$ 6 milhões, trata-se de um dos apenas quatro esqueletos conhecidos da espécie Ceratosaurus nasicornis e o único esqueleto juvenil dessa espécie, que lembra o Tyrannosaurus rex, mas de porte menor.

A disputa pelo esqueleto começou com uma oferta inicial alta de US$ 6 milhões, aumentando durante o leilão com lances US$ 500.000 mais altos que o anterior e, em seguida, saltos de US$ 1 milhão antes de terminar em US$ 26 milhões.

O público aplaudiu quando o leiloeiro deu o martelo para encerrar a disputa.

O preço oficial de venda foi de US$ 30,5 milhões, com taxas e custos. A identidade do comprador também não foi revelada imediatamente, mas a casa de leilões afirmou que o comprador pretende emprestar o esqueleto a uma instituição.

Esse valor foi o terceiro mais alto já pago por um dinossauro em leilão. O recorde é de um esqueleto de Stegosaurus, chamado “Apex”, que foi vendido por US$ 44,6 milhões no ano passado, também pela Sotheby’s.