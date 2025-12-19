Lançamento inédito de foguete no Brasil ocorre hoje; veja como assistir

O lançamento do foguete sul-coreano HANBIT-Nano, da startup sul-coreana Innospace, está marcado para esta sexta-feira, 19, no Centro de Lançamento de Alcântara (MA), após ter sido adiado na última quarta-feira, 17.

O voo do HANBIT-Nano pode marcar o primeiro lançamento comercial de um foguete orbital a partir do Brasil. A bordo do veículo, estão previstos cinco satélites e três dispositivos experimentais, desenvolvidos por instituições do Brasil e da Índia, voltados a pesquisas em mais de cinco áreas do conhecimento.

A missão, batizada de Operação Spaceward, é coordenada pela Força Aérea Brasileira (FAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB).

O lançamento foi remarcado após a identificação de uma anomalia técnica durante as inspeções finais pré-lançamento. Segundo a empresa, o adiamento foi necessário para permitir a substituição de um componente de uma unidade de resfriamento do sistema.

A anomalia foi detectada na terça-feira, 16, durante a inspeção final do veículo já posicionado na plataforma. A Innospace informou que o problema não indica defeito estrutural no foguete e que a troca pôde ser realizada com o lançador em posição, o que viabilizou a manutenção do novo cronograma com apenas dois dias de atraso.

O lançamento está programado para esta sexta-feira, 19, às 15h34, dentro da janela da Operação Spaceward, que permanece aberta entre 16 e 22 de dezembro, segundo a AEB.

A Innospace vai fazer a transmissão ao vivo do lançamento pelo YouTube. Veja abaixo como assistir.

Como é o foguete HANBIT-Nano e a missão Spaceward

O HANBIT-Nano tem cerca de 22 metros de altura, pesa aproximadamente 20 toneladas e pode alcançar órbita baixa da Terra em poucos minutos.

O foguete transportará oito cargas, sendo sete brasileiras e uma estrangeira. As cargas, que somam cerca de 18 quilos, foram desenvolvidas por universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais.

O lançamento marca o primeiro voo comercial de um foguete a partir do território brasileiro. A Innospace firmou contrato de prestação de serviços com o governo federal, em modelo que prevê retribuição mínima ao Estado, sem geração de lucro direto. A compensação financeira específica da missão não foi divulgada.

"O lançamento do Hanbit-Nano é um marco histórico para o Programa Espacial Brasileiro, por se tratar do primeiro lançamento comercial feito no Centro de Lançamento de Alcântara. A expectativa com essa missão vai além do desenvolvimento do centro e do fortalecimento da economia espacial no Brasil, envolve também a promoção de novas atividades e o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico da região de Alcântara", afirmou o presidente da AEB, Marco Antonio Chamon.

O Centro de Lançamento de Alcântara é considerado estratégico por sua proximidade com a Linha do Equador, o que reduz o consumo de combustível e os custos operacionais.

Após décadas de uso restrito, o a base de Alcântara passou a se abrir ao mercado de missões comerciais a partir da assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil e Estados Unidos, em 2019.

O acordo viabilizou lançamentos com componentes de origem norte-americana, predominantes na indústria espacial global, ao estabelecer regras de proteção tecnológica exigidas pelos EUA. Com isso, empresas privadas autorizadas puderam operar a partir da base brasileira.

Assista ao vivo o lançamento do foguete