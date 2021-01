Joe Biden pede empréstimo inusitado para a Nasa

O que a Nasa poderia oferecer ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após sua posse nesta semana? A resposta parece ser bem simples para a agência espacial: uma pedra de 3,9 bilhões de anos. Mas não qualquer pedra — a que Biden pediu e agora ocupa o Salão Oval veio diretamente da Lua.

Segundo a Nasa, o empréstimo foi “simbólico” e reconhece “gerações de ambições e conquistas”, além de apoiar a exploração que os Estados Unidos estão fazendo da Lua e de Marte.

Em nota, a agência espacial explica que a amostra foi retirada da missão Apollo 17, quando os últimos humanos colocaram o pé no satélite terrestre. Pesando 332 gramas, a pedra foi coletada em 1972 e foi formada graças a um impacto gigantesco próximo à Lua. O pedido para colocá-la no salão foi feito pela administração do governo atual.

–

A pedra está protegida em uma caixa de vidro e foi colocada em uma das estantes da nova sala de Biden. É melhor que ele tome cuidado para não derrubá-la.