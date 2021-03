Japão começa vacinação de olho na Olimpíada, mas enfrenta falta de seringas

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O Japão deu início nesta quarta-feira, 17, à campanha de vacinação contra a covid-19, dias depois de o Ministério da Saúde japonês dar o sinal verde para o uso emergencial da vacina da farmacêutica Pfizer e do laboratório BioNtech.

A primeira fase da vacinação tem como meta imunizar 40.000 médicos e profissionais de saúde no país. Em seguida, o governo japonês deve começar a vacinar os mais velhos, o que é um desafio por si só num país onde 28% da população tem mais de 65 anos --- a maior proporção de idosos do mundo.

É um contingente de 35 milhões de pessoas, num país com uma população de 126,2 milhões. Em comparação, o Brasil tem 19 milhões de idosos na mesma faixa etária, com uma população quase duas vezes maior (210 milhões).

A vacinação começa de olho também na Olimpíada de Tóquio, prevista para acontecer no meio do ano. A esperança que uma parte significativa da população esteja vacinada até lá, para garantir uma maior segurança durante os jogos.

A campanha de imunização é o principal objetivo do governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga, que está determinado a realizar os Jogos Olímpicos este ano depois do cancelamento em 2020.

Entretanto, há uma série de desafios. Uma delas é a falta de um tipo de seringa que permite extrair seis doses de cada ampola da vacina da Pfizer/BioNtech. As seringas mais comuns permitem usar apenas cinco doses, o que pode limitar a vacinação e levar a um desperdício de vacinas.

Outro problema é o tempo curto para vacinar a população até a Olimpíada. A terceira maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e da China, o Japão é o último país do G7 (o grupo das sete maiores economias do planeta) a começar a vacinação. A campanha tem início quase dois meses depois do Reino Unido, o primeiro país a aprovar uma vacina contra a covid-19.

Além disso, as fabricantes de vacinas têm enfrentado dificuldade de atender a alta demanda mundial pelos imunizantes e muitos países, incluindo na Europa, estão com o cronograma de vacinação atrasados.

O Japão espera acelerar a imunização com a aprovação de novas vacinas no país. Ao todo, o governo assinou contratos de compra antecipada de 314 milhões de doses de vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e da Moderna, número suficiente para vacinar 157 milhões de pessoas --- mais que a sua população toda. Agora é preciso que as vacinas cheguem a todos.