Já imaginou seu nome escrito por paisagens? Ferramenta da Nasa faz isso; veja como funciona

Já imaginou ter seu nome escrito por formações geológicas vistas do espaço? Essa é a proposta de uma ferramenta da Nasa que voltou a viralizar após publicações no Dia da Terra, celebrado em 22 de abril.

Batizada de Your Name in Landsat, a página permite que qualquer pessoa digite uma palavra e veja cada letra ser formada por imagens reais da superfície terrestre, registradas por satélites.

Ao inserir um termo, o sistema combina registros de rios, montanhas, lagos e outras formações naturais que, vistas de cima, lembram o formato de letras.

O resultado é uma composição visual que usa o próprio planeta como “fonte tipográfica”.

Há, porém, algumas restrições: só são aceitas letras do alfabeto inglês, sem acentos, e não é possível usar números, espaços ou caracteres especiais.

Cada letra pode ser explorada individualmente. Ao clicar nas imagens, o usuário descobre de onde vem aquela formação, com indicação de localização e, em alguns casos, coordenadas geográficas.

Base vem de programa que monitora a Terra há décadas

As imagens utilizadas fazem parte do acervo do Landsat, operado pela Nasa em parceria com o United States Geological Survey.

Criado em 1972, o Landsat reúne o mais longo registro contínuo da superfície terrestre já feito a partir do espaço.

Ao longo de mais de 50 anos, os satélites do programa documentaram mudanças em cidades, florestas, rios e áreas agrícolas, formando uma base considerada referência global para estudos ambientais.

Desde 2008, os dados do Landsat são públicos e gratuitos, o que ampliou seu uso em pesquisas e aplicações práticas. Só em 2023, o programa gerou impacto estimado de US$ 25,6 bilhões na economia dos Estados Unidos, segundo dados da Nasa.