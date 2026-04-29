Já imaginou seu nome escrito por paisagens? Ferramenta da Nasa faz isso; veja como funciona

Nasa: EXAME escrito por formações geológicas vistas do espaço. (Reprodução/Nasa)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 10h48.
Já imaginou ter seu nome escrito por formações geológicas vistas do espaço? Essa é a proposta de uma ferramenta da Nasa que voltou a viralizar após publicações no Dia da Terra, celebrado em 22 de abril.
Batizada de Your Name in Landsat, a página permite que qualquer pessoa digite uma palavra e veja cada letra ser formada por imagens reais da superfície terrestre, registradas por satélites.
Ao inserir um termo, o sistema combina registros de rios, montanhas, lagos e outras formações naturais que, vistas de cima, lembram o formato de letras.
O resultado é uma composição visual que usa o próprio planeta como “fonte tipográfica”.
Há, porém, algumas restrições: só são aceitas letras do alfabeto inglês, sem acentos, e não é possível usar números, espaços ou caracteres especiais.
Cada letra pode ser explorada individualmente. Ao clicar nas imagens, o usuário descobre de onde vem aquela formação, com indicação de localização e, em alguns casos, coordenadas geográficas.
As imagens utilizadas fazem parte do acervo do Landsat, operado pela Nasa em parceria com o United States Geological Survey.
Criado em 1972, o Landsat reúne o mais longo registro contínuo da superfície terrestre já feito a partir do espaço.
Ao longo de mais de 50 anos, os satélites do programa documentaram mudanças em cidades, florestas, rios e áreas agrícolas, formando uma base considerada referência global para estudos ambientais.
Desde 2008, os dados do Landsat são públicos e gratuitos, o que ampliou seu uso em pesquisas e aplicações práticas. Só em 2023, o programa gerou impacto estimado de US$ 25,6 bilhões na economia dos Estados Unidos, segundo dados da Nasa.