Isaac Newton indicou o ‘ano do fim do mundo’ em carta de 1704; veja as previsões do físico Teorias do físico ganharam repercussão nas redes sociais especula que o mundo seria reiniciado 35 anos após uma série de pragas, guerras e ruína de certas nações

Isaac Newton: físico britânico foi responsável pela teoria da Lei da Gravidade (Stock Montage/Getty Images)