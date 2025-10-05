Ciência

Iniciativa de brasileiro para curar câncer infantil começa testes clínicos e vira referência global

The Medulloblastoma Initiative foi criado para salvar filho do empresário Fernando Goldsztein e mais 15 mil crianças todos os anos

Fernando Goldsztein: tratamento inovador individualizado ainda precisa de doações para seguir avançando (Fernando Goldsztein/Exame)

Fernando Goldsztein: tratamento inovador individualizado ainda precisa de doações para seguir avançando (Fernando Goldsztein/Exame)

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 20h00.

São dois pacientes que podem mudar o mundo. Ao menos, o mundo das 15 mil crianças que todos os anos recebem diagnóstico de meduloblastoma, um câncer cerebral fatal para 35% dos pacientes.

Este mês o The Medulloblastoma Initiative (MBI) recebeu a notícia que começaram os primeiros testes clínicos com dois pacientes. A expectativa é que até 18 crianças sejam selecionadas para um tratamento revolucionário que pode pavimentar o caminho para curar a doença dentro de um prazo esperado de até 18 meses.

O MBI é uma iniciativa do empresário gaúcho Fernando Goldsztein, conselheiro da incorporadora Cyrela.

Ele criou o projeto após receber a notícia que seu filho, então com 9 anos, foi diagnosticado com o meduloblastoma em 2015. Em 2019, o tumor voltou, derrubando a chance de cura para a casa dos 5%.

É para esse perfil de pacientes, os com reincidência do tumor, que Goldsztein e o MBI direcionaram seus esforços.

“A imensa maioria das iniciativas pela cura de doenças é feita como tributo a pessoas que morreram. O MBI foi criado para salvar meu filho e milhares de outras crianças", diz o empresário. "Por não ser um tributo, temos um senso de urgência diferente. Um ano ou dois fazem muita diferença”.

Entre a criação do MBI e o início dos testes com os primeiros pacientes se passaram pouco mais de 4 anos, menos da metade do tempo usual para este tipo de pesquisa científica.

O tratamento inovador do MBI é uma imunoterapia, que visa fortalecer o sistema imunológico da criança para atacar especificamente o DNA do tumor. É personalizado para cada criança, partindo da coleta de dados do tumor e dos linfócitos.

Além de ampliar as chances de cura, o novo tratamento reduz os efeitos colaterais. Quando Goldsztein começou a pesquisar o meduloblastoma, descobriu que os protocolos de tratamento eram dos anos 1980. Mesmo as crianças curadas ficavam com problemas de crescimento e cognitivos.

O MBI mobiliza empresas e doadores privados de todo o mundo para encontrar a cura da doença. A parte clínica é coordenada pelo médico Roger Packer, do Children's National Hospital, de Washington. Ele é responsável por liderar um consórcio com 14 laboratórios nos Estados Unidos, Canadá e Europa que trocam informações para acelerar os avanços.

É uma mudança relevante num setor em que laboratórios frequentemente duplicam esforços enquanto protegem seus dados, retardando descobertas que poderiam salvar vidas. "No MBI, cada um tem uma peça do quebra-cabeça, com informações divididas. Este modelo de pesquisas é diferente do usual, e pode servir como um novo protocolo para a possível cura de outras doenças", diz Goldsztein.

Neste contexto, o começo dos testes do MBI pode ser um marco. “Estamos no limiar de uma nova era do tratamento do câncer cerebral infantil”, projeta o Dr. Roger Packer. “Em cinco anos, acredito que teremos terapias inovadoras e personalizadas que podem transformar um diagnóstico altamente devastador em uma condição mais tratável, com melhores taxas de sobrevivência e qualidade de vida.”

As duas crianças que já começaram seu tratamento, e mais milhares de crianças diagnosticadas com a mesma doença do Frederico, aguardam ansiosamente por esta nova era.

***Para doar para o The Medulloblastoma Initiative, acesse o site https://mbinitiative.org/pt/

O que é o meduloblastoma e como ele afeta as crianças?

O meduloblastoma é um câncer cerebral infantil altamente agressivo que se origina no cerebelo. Afeta aproximadamente 15 mil crianças por ano e pode ser fatal em cerca de 35% dos casos, especialmente quando há reincidência do tumor.

Os sintomas incluem dores de cabeça, náuseas, alterações de equilíbrio e problemas de coordenação motora, exigindo diagnóstico rápido e tratamento especializado.

O que é imunoterapia e como ela funciona no tratamento do câncer infantil?

A imunoterapia é uma abordagem inovadora que fortalece o sistema imunológico da criança para atacar especificamente as células tumorais.

No caso do meduloblastoma, o tratamento é personalizado, utilizando dados genéticos do tumor e linfócitos do paciente, o que aumenta a eficácia do tratamento e reduz efeitos colaterais em comparação com terapias tradicionais como quimioterapia e radioterapia.

Qual é a diferença entre os tratamentos tradicionais e os inovadores do MBI?

Os tratamentos tradicionais do meduloblastoma, desenvolvidos na década de 1980, podem causar efeitos colaterais graves, como problemas cognitivos e atraso no crescimento, mesmo em crianças curadas.

O tratamento do The Medulloblastoma Initiative (MBI) utiliza imunoterapia personalizada, que ataca diretamente o DNA do tumor, melhora a taxa de cura e minimiza danos ao desenvolvimento físico e neurológico das crianças.

Quais avanços científicos o MBI pode trazer para o futuro do câncer infantil?

O MBI abre caminho para uma nova era de tratamentos personalizados e inovadores no câncer cerebral infantil.

Ao combinar imunoterapia, análise genética e colaboração internacional, a iniciativa pode transformar diagnósticos devastadores em condições mais tratáveis, aumentando taxas de sobrevivência e qualidade de vida. Além disso, o modelo de pesquisa do MBI pode inspirar protocolos científicos para outras doenças pediátricas graves.

