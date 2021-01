Índia começa campanha para vacinar um Brasil e meio em meses

O governo da Índia deu início neste final de semana ao que provavelmente é o maior programa de vacinação anti-coronavírus do mundo.

Abrigando as maiores fábricas de vacina do mundo, o país planeja vacinar 330 milhões de habitantes – praticamente uma vez e meia a população do Brasil – nos próximos meses. O país asiático tem 1,4 bilhão de habitantes.

A primeira fase da campanha está começando com 30 milhões de profissionais da saúde, que atuam na linha de frente da batalha contra a infecção covid-19. Depois, vêm 270 milhões de pessoas com idade acima de 50 anos e comorbidades que as deixa mais suscetível ao vírus.

O país deu autorização emergencial para duas vacinas: a desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca e a criada pela empresa indiana Bharat Biotech. Esta tem sido alvo de desconfiança de especialistas por não ter apresentado dados suficientes para comprovar a sua eficácia.

O primeiro ministro, Narenda Modi, e o Ministério da Saúde têm garantido que o imunizante é eficaz e pedido à população que não acredite em quem fala o contrário. Os críticos acusam o governo de populismo por acelerar a aprovação sem que a vacina tenha atendido a todos os requisitos científicos.

Esforço mundial

No mundo, 38 milhões de pessoas já foram vacinadas. A maioria vive em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Israel. O Brasil faz parte do grupo dos mais atrasados, que inclui México e Irã. A Índia é o segundo país com o maior número de casos, 10,5 milhões, atrás dos Estados Unidos, que registraram 23,4 milhões, e do Brasil, com 8,3 milhões.