Ibovespa tem maior fechamento desde março com eficácia de vacina

O Ibovespa seguiu a alta das bolsas no exterior e emplacou no primeiro pregão da semana alta de 1,63% aos 106.429,92 pontos, no maior patamar fechamento desde 4 de março. Os ganhos foram impulsionados pela notícia da eficácia da vacina da Moderna. Nos Estados Unidos, os três principais índices acionários também fecharam no positivo.

No benchmark da bolsa brasileira, o otimismo atingiu em cheio as ações das companhias aéreas, que lideraram as maiores altas do pregão durante todo o dia. A Azul (AZUL4) viu seus papéis se valorizarem em 10,86%, seguida pelos da Gol (GOLL4) com ganhos de 8,49%, e pelas ações da Embraer (EMBR3), que registraram alta de 8,05%.

Os ganhos refletem uma melhora geral para o setor. “As boas perspectivas de vacinas reduzem uma nova possibilidade de lockdown em grandes mercados da Azul e Gol. Já para a Embraer, a tendência é de aumento no número de projetos e negócios futuros”, argumenta Régis Chinchila, analista da corretora Terra Investimentos.

Mais cedo, a farmacêutica Moderna informou que sua potencial vacina contra o coronavírus teve eficácia de 94,5% – superior aos 90% de eficácia apresentado na semana passada pela Pfizer. O pedido para que a agência reguladora dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) autorize a vacina deve ser feito nas próximas semanas, segundo a companhia.

Otimismo com EUA e China

Além da confiança com a chegada de uma vacina, dados econômicos da China e a queda da expectativa sobre um lockdown nacional nos Estados Unidos ajudaram a animar os mercados.

Em mais um sinal de que sua recuperação econômica segue firme, a produção industrial chinesa teve crescimento anual de 6,9% em outubro, ficando acima da expansão de 6,5% esperada. Já as vendas do varejo no país ficaram levemente abaixo das expectativas, mas tiveram a maior alta anual do ano, ficando em 4,3%, confirmando o terceiro mês consecutivo de alta.

Nos Estados Unidos, o que afasta a possibilidade de um novo lockdown são as falas dos principais conselheiros de saúde de Joe Biden. Depois de Michael Osterholm ter negado a intenção de estabelecer um lockdown nacional na semana passada, foi a vez de Vivek Murthy dizer que um lockdown seria a última opção a ser adotada para frear o avanço da doença no país. As declarações ocorrem em meio a uma série de fechamentos regionais no país, que tem registado diariamente mais de 100.000 novos casos de covid.

Commodities e bancos: porta de entrada dos estrangeiros

O interesse por ativos de países emergentes também têm aumentado conforme o risco global diminui com as perspectivas de vacinas eficazes. “No Brasil, as maiores procuras são por ativos de commodities e do setor bancário, que são a porta de entrada do investidor estrangeiro no país”, afirma Filipe Villegas, analista da corretora Genial Investimentos.

Os papéis do Santander subiram mais de 7%, Bradesco teve alta superior a 4%, Itaú, acima de 3%, e Banco do Brasil, maior que 2%. Entre as commodities, Petrobras subiu cerca de 3%, puxada pelos preços do petróleo no exterior, e Vale avançou 2,6% mesmo com a venda de ações bilionária do BNDESPar, braço de investimento em participações do BNDES. Veja aqui os destaques de ações.

No câmbio, o bom humor com a vacina e retorno do capital externo auxiliou na queda do dólar frente ao real hoje. A moeda americana caiu 0,69% e encerrou o dia a 5,437 reais.

No cenário interno, o mercado observa ainda a possibilidade de retomada de discussões econômicas no congresso após o primeiro turno das eleições municipais. “Apesar de ainda não haver definição de alguns vencedores, foi aberta uma janela para que as pautas de reformas voltem às discussões”, completa Villegas.

Nos EUA, as principais bolsas fecharam em alta. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 1,60%, 1,16% e 0,80%, respectivamente.