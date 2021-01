Mesmo no cenário mais otimista, os hospitais de Londres devem ficar sobrecarregados de pacientes contaminados com o novo coronavírus em duas semanas.

A análise foi compartilhada pelo diretor médico do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, Vin Diwakar, em uma reunião com outros médicos experientes da região londrina. As informações são do site de notícias HSJ, que receberam os slides da apresentação após um vazamento.

De acordo com o briefing de Diwakar, mesmo se os números de pacientes contaminados crescesse na menor taxa possível e os hospitais públicos conseguissem lidar com a alta demanda, ainda faltariam entre 1.900 e 5.400 leitos para casos gerais, agudos e de cuidado intensivo. A estimativa é que isso ocorra por volta do dia 19 de janeiro.

No “melhor” cenário projetado, a taxa de aumento diário de casos é de 4% e faltariam por volta de 1.500 leitos para casos gerais e agudos. A estimativa total de pacientes nos hospitais (contaminados com o vírus ou não) é de 17.100 e, neste cenário, só 15.600 conseguiriam uma vaga.

Com um aumento de 5%, estimado como o cenário de crescimento “médio” por Diwakar, a cidade britânica teria um déficit de 2.900 leitos. No “pior” cenário, faltariam 4.400.

Tais números não incluem a área de cuidado intensivo. A estimativa divulgada é que, no melhor cenário, a UTI careceria de 417 leitos; no médio, 665 e, no pior, 945.

Na última terça-feira (5), a taxa de novos casos em Londres atingiu 3,5% em leitos gerais e 4,8% na área de cuidado intensivo. Em 24 horas, foram registrados 60.916 novos casos de covid-19, o que preocupa os profissionais de saúde.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, decretou o lockdown mais severo desde março para conter a proliferação do vírus. Até o momento, 1 milhão de habitantes do Reino Unido já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

“Os hospitais em Londres estão sob pressão significativa, razão pela qual abriram centenas de leitos para cuidados intensivos e planejam abrir mais”, disse o doutor Diwakar para o HSJ. “Enquanto profissionais de saúde estão se esforçando para cuidar dos pacientes, é crucial que as pessoas façam tudo o que puderem para reduzir a transmissão do vírus”, complementa.