'Homem do Everest' bate próprio recorde e alcança topo da montanha pela 31ª vez

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa, de 55 anos, conhecido como 'Homem do Everest', estabeleceu um novo recorde mundial ao atingir o topo do Monte Everest pela 31ª vez.

A escalada ocorreu nesta terça-feira, 27, quando Kami Rita guiava uma equipe de oficiais do Exército indiano até o cume da montanha mais alta do mundo, com 8.849 metros de altitude.

De acordo com a rede televisiva inglesa BBC, a expedição foi organizada pela empresa Seven Summit Treks, que descreveu Kami Rita como "um símbolo global do próprio Everest".

Desde sua primeira ascensão em 1994, o sherpa escala a montanha quase todos os anos, em algumas temporadas chegando ao cume duas vezes, como ocorreu em 2023 e 2024.

Seu principal concorrente, o também nepalês Pasang Dawa Sherpa, alcançou o cume 29 vezes, sendo a mais recente na semana passada.

Apesar do feito impressionante, Kami Rita mantém uma postura modesta.

Em entrevista à agência AFP no ano passado, ele afirmou que fica feliz pelo recorde, mas que "eles são eventualmente quebrados". "Estou mais satisfeito por minhas escaladas ajudarem o Nepal a ser reconhecido mundialmente", disse.

A conquista de Kami Rita ocorre uma semana após o alpinista britânico Kenton Cool alcançar o cume do Everest pela 19ª vez, estabelecendo seu próprio recorde como o não-sherpa com mais ascensões à montanha.

Impacto ambiental

Nesta temporada de escaladas, mais de 500 pessoas, acompanhadas por seus guias, já alcançaram o cume do Everest. O governo do Nepal emitiu mais de mil permissões para escaladas nesta temporada, incluindo para o Everest e outras montanhas.

O aumento no número de alpinistas tem gerado preocupações sobre superlotação e impacto ambiental. No ano passado, as autoridades introduziram uma regra exigindo que os escaladores recolham seus próprios resíduos e os tragam de volta ao acampamento base para descarte adequado.