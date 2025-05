Hipopótamo-pigmeu mais velho do mundo tem 51 anos — e acabou de bater recorde

Hannah Shirley, uma hipopótamo-pigmeu que vive sob cuidados humanos, acaba de ultrapassar a marca de animal mais velho do mundo registrada para sua espécie em cativeiro, surpreendendo especialistas e amantes da vida selvagem.

Resgatada em 2002 de uma situação precária em um quintal na Califórnia, Hannah passou a viver no centro de conservação Ramona Wildlife Center, da San Diego Humane Society, onde recebeu toda a atenção necessária para se tornar um verdadeiro exemplo de sobrevivência.

Enquanto hipopótamos-pigmeus na natureza geralmente vivem entre 30 e 50 anos, Hannah acaba de completar 51 anos e meio, quebrando o antigo recorde mundial e mostrando que o cuidado dedicado pode prolongar a vida desses animais ameaçados.

Com uma área ampla e adaptada para suas necessidades, a hipopótamo desfruta de um espaço de 1.200 metros quadrados, onde pode se movimentar livremente, brincar e receber suas guloseimas favoritas, como grandes porções de melancia e folhas frescas — um verdadeiro banquete de aniversário.

Essa espécie tem ganhado visibilidade recentemente com nascimentos raros ao redor do mundo, como na Tailândia e na Escócia, reforçando a importância dos esforços de conservação para preservar esses animais únicos, que enfrentam sérias ameaças em seu habitat natural na África Ocidental.

Segundo a equipe do centro, Hannah não é apenas uma sobrevivente, mas uma figura carismática que inspira a todos com sua personalidade doce e brincalhona, tornando-se uma embaixadora da espécie e um símbolo do que um manejo cuidadoso pode alcançar.

Expectativa de vida do hipopótamo comum: na natureza e em cativeiro

O hipopótamo comum vive, em média, cerca de 40 anos quando está em seu habitat natural. No entanto, quando mantido em cativeiro, essa expectativa de vida pode aumentar significativamente, chegando a aproximadamente 50 anos. Em casos excepcionais, alguns indivíduos ultrapassam essa marca, vivendo mais de 60 anos.

Exemplos notáveis são os hipopótamos Donna e Bertha, que são considerados os mais longevos já registrados em zoológicos, tendo vivido até 61 e 65 anos, respectivamente. Esses casos reforçam como o ambiente controlado e os cuidados especializados podem contribuir para o prolongamento da vida desses animais.