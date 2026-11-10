Hiperêmese gravídica: o que é a condição enfrentada por Amanda Araújo, noiva de Richarlison

A influenciadora Amanda Araújo, noiva do jogador Richarlison, relatou ter enfrentado 14 semanas de enjoos e vômitos intensos durante sua segunda gravidez. Diagnosticada com hiperêmese gravídica, a influenciadora afirmou que passou parte da gestação sem conseguir comer determinados alimentos e precisou permanecer de cama.

A condição também afetou Amanda durante sua primeira gravidez, do filho Richarlison Júnior. Em um relato publicado no Instagram, ela contou que os sintomas foram tão intensos que ficou semanas sem forças para gravar vídeos.

A hiperêmese gravídica é uma complicação da gravidez caracterizada por náuseas e vômitos persistentes, que podem comprometer a alimentação, a hidratação e a saúde da gestante. Em entrevista à EXAME, a médica ginecologista e obstetra Cris Provatti explica que o quadro vai além dos enjoos considerados comuns durante a gestação.

O que é hiperêmese gravídica?

A hiperêmese gravídica é uma condição que provoca náuseas e vômitos intensos, dificultando atividades cotidianas e a ingestão de alimentos e líquidos. Diferentemente dos enjoos habituais da gravidez, os sintomas podem ser persistentes e comprometer o estado de saúde da gestante.

Segundo Cris Provatti, algumas mulheres apresentam dificuldades até para beber água ou realizar tarefas simples. Em situações mais graves, o quadro pode provocar perda de peso, desidratação e alterações nos sais minerais do organismo.

"A hiperêmese gravídica é uma condição que precisa ser levada muito a sério, porque vai muito além dos enjoos que costumamos considerar comuns durante a gravidez", afirma a médica.

A complicação ocorre em aproximadamente 0,3% a 2% das gestações, segundo estimativas publicadas na literatura médica.

Quais são os sintomas?

Os sintomas podem variar em intensidade, mas os principais sinais incluem:

Náuseas intensas e persistentes;

Vômitos frequentes;

Dificuldade para ingerir alimentos e líquidos;

Perda de peso;

Desidratação;

Fraqueza intensa;

Tonturas;

Diminuição da quantidade de urina.

De acordo com a ginecologista, esses sinais exigem atenção, sobretudo quando a gestante não consegue manter líquidos no organismo.

"Se ela não consegue manter líquidos, apresenta tonturas, diminuição da urina, fraqueza intensa ou perda de peso, precisa ser avaliada", orienta Provatti.

O que causa a hiperêmese gravídica?

As causas da hiperêmese gravídica ainda não são completamente conhecidas. Segundo Cris Provatti, existem fatores hormonais e genéticos envolvidos no desenvolvimento da condição, e cada organismo responde de maneira diferente às mudanças da gestação.

A médica ressalta que os sintomas não devem ser atribuídos à sensibilidade emocional da mulher ou à dificuldade de lidar com a gravidez. "É importante entender que essa condição não acontece porque a mulher é mais sensível, está emocionalmente fragilizada ou não consegue lidar com a gravidez", explica.

Além dos efeitos físicos, a hiperêmese pode provocar sofrimento emocional, especialmente quando a gestante enfrenta dificuldades para trabalhar, sair de casa ou cuidar de outros filhos.

Segundo a especialista, minimizar os sintomas pode aumentar esse sofrimento e atrasar a procura por atendimento.

Hiperêmese gravídica pode prejudicar o bebê?

A hiperêmese gravídica exige acompanhamento porque, quando não é tratada adequadamente, pode provocar deficiências nutricionais e outras complicações para a gestante.

Em situações graves e prolongadas, sobretudo quando há perda importante de peso, também podem ocorrer repercussões para o desenvolvimento do bebê.

"Isso não significa que toda gestante com hiperêmese terá uma gravidez de risco ou que o bebê necessariamente será prejudicado, mas reforça a necessidade de acompanhamento individualizado", explica Provatti.

Como é feito o tratamento?

O tratamento depende da intensidade dos sintomas e das necessidades de cada gestante. Segundo a ginecologista, as possibilidades incluem medicamentos indicados pelo médico, reposição de líquidos e suporte nutricional.

Em casos mais graves, pode ser necessária internação hospitalar para administração de medicamentos e hidratação intravenosa.

A especialista destaca que a mulher não deve esperar os sintomas atingirem um estágio extremo para buscar ajuda. Além do acompanhamento médico, o apoio familiar também é importante durante o tratamento.

Para Provatti, a gestante precisa receber ajuda prática e acolhimento emocional, especialmente quando os sintomas comprometem suas atividades diárias.

A condição pode voltar em outra gravidez?

Mulheres que apresentaram hiperêmese gravídica em uma gestação podem voltar a desenvolver a condição em uma gravidez posterior. Esse foi o caso de Amanda Araújo, que relatou ter enfrentado os sintomas durante suas duas gestações.

Por isso, o histórico deve ser informado ao obstetra para que a paciente receba acompanhamento desde o início da gravidez.

A médica Cris Provatti reforça que reconhecer os sintomas e buscar tratamento são medidas importantes para evitar complicações.

"A gravidez não precisa ser vivida com sofrimento extremo para ser considerada normal. Nosso papel como médicos é reconhecer os sintomas, oferecer tratamento e garantir que a mulher atravesse esse período com o máximo possível de segurança, dignidade e qualidade de vida", afirma.