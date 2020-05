Há um novo surto de vírus nos Estados Unidos, mas este só ataca coelhos

Um novo surto de vírus está fazendo milhares de vítimas nos Estados Unidos. Mas, neste caso, os infectados são coelhos. Chamado inicialmente de Rabbit Hemorrhagic Disease Virus type-2 (RHDV-2) – algo como vírus da doença hemorrágica do coelho de tipo 2 –, ele é inofensivo para humanos, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Identificado em março deste ano, o surto RHDV-2 começou no Novo México. Desde então, se espalhou para outros estados americanos como Texas, Arizona, Colorado, Nevada, Califórnia. Pesquisas recentes apontam que a doença também chegou ao México.

Por ora não há um número exato de mortes. A reportagem do The New York Times cita que “milhares” de coelhos já perderam a vida, principalmente espécies selvagens como lebres e pikas.

Apesar de ser altamente infeccioso, o vírus não pode ser contraído por humanos e nem por outros animais. Há uma preocupação, porém, com coelhos domesticados, uma vez que uma doença semelhante já fez vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.

Não se trata de uma doença particularmente nova. De acordo com Ralph Ziemmerman, veterinário do Novo México, a enfermidade foi identificada inicialmente na França, em 2010. Ao longo dos anos alguns casos foram reportados em outros países da Europa e também na Austrália.

Segundo o The New York Times, uma vacina para a doença já foi aprovada na Europa. Nos EUA, os estados estão realizando estudos sobre a forma de prevenção e alguns resultados têm sido positivos, o que levou a aprovação do fármaco no Novo México.

Vale destacar que a RHDV não tem qualquer relação o novo ou com qualquer outro coronavírus.