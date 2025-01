Governo indiano oferece R$ 1 milhão para quem decifrar um misterioso código de 5.300 anos

Em janeiro deste ano, Muthuvel Karunanidhi Stalin, ministro-chefe de Tamil Nadu, Índia, provocou um alvoroço ao anunciar uma recompensa de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,9 milhões) para decifrar um enigmático código de 5.300 anos.

Inscrito em cerâmica pela civilização do Vale do Indo (também conhecida como Harappan), o código representa um dos primeiros estilos de vida urbana do mundo, com cidades muradas de tijolos habitadas por fazendeiros e comerciantes, segundo informações da emissora britânica BBC.

A descoberta de aproximadamente 2 mil sítios semelhantes na região desde o último século lança luz sobre essa civilização, cujo declínio repentino permanece envolto em mistério, sem evidências claras de guerra, fome ou desastres naturais.

A dificuldade em decifrar a escrita reside na complexidade dos breves textos de cerca de cinco sinais ou símbolos, além da falta de artefatos bilíngues para facilitar a interpretação. Avanços recentes, incluindo o uso de aprendizado de máquina, têm proporcionado novas perspectivas ao analisar os padrões e estruturas dos textos.

Apesar de progressos significativos, como identificar que 67 sinais compõem 80% dos textos e desenvolver modelos para restaurar textos danificados, o mistério persiste quanto à natureza exata dos sinais — se são palavras completas, partes ou frases.

O anúncio do prêmio milionário coincidiu com estudos que relacionam achados do Vale do Indo a descobertas em Tamil Nadu, indicando possíveis conexões culturais entre as regiões. No entanto, os pesquisadores permanecem céticos sobre a eficácia do concurso, dado o desafio contínuo de decifração mesmo com recursos e dados extensos à disposição.