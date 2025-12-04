Gatos enganaram a ciência por milênios — mas o DNA contou a verdade

Ao contrário do que se imaginava, os gatos não iniciaram sua convivência com os humanos no Levante, região historicamente associada ao surgimento da agricultura. Estudo genético recente aponta que a domesticação dos felinos começou no norte da África, há cerca de 3.500 a 4.000 anos.

As conclusões vieram da análise de DNA de ossos encontrados em sítios arqueológicos na Europa, África e Turquia. Os dados foram comparados ao genoma dos gatos atuais, revelando que todos descendem do gato selvagem africano.

Os resultados da pesquisa foram publicados nas revistas Science e Cell Genomics.

Chegada lenta à Europa e Ásia

A expansão dos gatos pelo mundo foi gradual. Segundo o estudo, eles só chegaram à Europa cerca de 2.000 anos atrás, transportados por navios romanos para controlar pragas. Depois, seguiram pela Rota da Seda e alcançaram a Ásia, onde outra espécie felina já vivia em contato com humanos: o gato leopardo.

Esse felino selvagem asiático se beneficiava da presença humana em assentamentos da China, mas nunca foi domesticado. A convivência, segundo cientistas, era do tipo comensal, quando duas espécies vivem próximas sem prejuízo mútuo.

Egito e o início dos vínculos

Para o professor Greger Larson, da Universidade de Oxford, o comportamento reservado dos gatos atrasou o início da relação com humanos. “Essa convivência não tem 10 mil anos, como se pensava, mas começou apenas há 4 mil”, afirmou em entrevista à BBC.

Apesar de não terem sido domesticados, os gatos leopardo deram origem ao gato Bengal após cruzamentos com gatos domésticos. A nova raça foi reconhecida nos anos 1980 e é considerada híbrida, com aparência selvagem, mas comportamento adaptado à vida doméstica.

O cenário descrito se alinha com os registros históricos do Egito Antigo, onde os gatos eram venerados, retratados na arte e até mumificados. Sua utilidade como caçadores os tornou indispensáveis nas sociedades da época.