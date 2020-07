Bill Gates, o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 118 bilhões de dólares segundo a Bloomberg, acredita que a firma SK Bioscience, da Coreia do Sul, será capaz de produzir até 200 milhões de doses de uma vacina contra o novo coronavírus até junho do ano que vem. A companhia é apoiada por Gates, que fez a afirmação em uma carta enviada ao presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

A fundação do bilionário, Bill & Melinda Gates, investiu 3,6 milhões de dólares na SK Bioscience em maio deste ano a fim de acelerar o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. A empresa está ajudando na produção da vacina da Universidade de Oxford com a biofarmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, a mais promissora, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e também está trabalhando em uma proteção própria.

Na semana passada em um teste preliminar realizado com mais de mil pessoas, a vacina de Oxford foi capaz de induzir uma resposta imune nos voluntários. De acordo com o estudo, ela pode ser ainda mais efetiva quando uma segunda dose é administrada. A resposta imune chamada de célula T é produzida 14 dias após uma primeira dose e os anticorpos apareceram depois de 28 dias. Novos estudos serão conduzidos para identificar se a vacina é ou não eficaz contra a covid-19.

Nunca antes foi feito um esforço tão grande para a produção de uma vacina em um prazo tão curto — algumas empresas prometem que até o final do ano ou no máximo no início de 2021 já serão capazes de entregá-la para os países. A vacina do Ebola, considerada uma das mais rápidas em termos de produção, demorou cinco anos para ficar pronta e foi aprovada para uso nos Estados Unidos, por exemplo, somente no ano passado.

Uma pesquisa aponta que as chances de prováveis candidatas para uma vacina dar certo é de 6 a cada 100 e a produção pode levar até 10,7 anos. Para a covid-19, as farmacêuticas e companhias em geral estão literalmente correndo atrás de uma solução rápida.

Nenhum medicamento ou vacina contra a covid-19 foi aprovado até o momento para uso regular, de modo que todos os tratamentos são considerados experimentais.