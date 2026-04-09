Fósseis na China revelam que vida surgiu milhões de anos antes do esperado

Fósseis encontrados na China indicam que a vida animal complexa surgiu milhões de anos antes do que se pensava. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Science.

Os registros mostram que organismos complexos já existiam entre 554 milhões e 539 milhões de anos atrás, ainda no período Ediacarano, anterior à chamada explosão cambriana.

O que os fósseis revelam sobre a evolução

Os fósseis foram encontrados no sítio Jiangchuan Biota, na província de Yunnan, e apresentam alto nível de preservação. Estruturas como membros, sistemas de alimentação e possíveis órgãos internos foram identificadas.

Os organismos foram preservados como biofilme, após soterramento rápido entre camadas de rocha. Esse processo permitiu registrar detalhes raros, incluindo tecidos moles que normalmente não se conservam.

As descobertas incluem formas variadas de vida, como organismos semelhantes a águas-vivas, criaturas vermiformes e espécies com estruturas corporais segmentadas. Alguns fósseis também apresentam simetria bilateral, característica comum na maioria dos animais atuais.

Ao todo, cerca de 700 fósseis foram coletados entre 2022 e 2025, sendo aproximadamente 200 classificados como animais. Muitos deles medem menos de 2,5 centímetros.

Por que a descoberta muda o que se sabia?

Até então, a evolução da vida complexa era associada principalmente ao período Cambriano, quando houve um aumento expressivo na diversidade animal.

Os novos dados indicam que esse processo começou antes, no Ediacarano. A descoberta também mostra a coexistência de organismos com características dos dois períodos, o que reduz a separação entre essas fases da evolução.

Entre os fósseis analisados, há formas semelhantes a grupos que deram origem a animais modernos, incluindo possíveis ancestrais de vertebrados. Alguns exemplares também apresentam estruturas internas raras, como vestígios de sistemas digestivos.

O que ainda não se sabe sobre os fósseis

Apesar dos avanços, a classificação desses organismos ainda apresenta desafios. A análise é limitada pela ausência de DNA e pelo número restrito de características disponíveis.

Especialistas apontam que diferentes espécies podem apresentar estruturas semelhantes por evolução convergente, o que dificulta a identificação precisa das relações evolutivas.

Os pesquisadores indicam que novas análises devem aprofundar o entendimento sobre esses organismos, incluindo seus habitats, comportamento e papel na história evolutiva da Terra.

Os estudos também devem investigar as condições ambientais que permitiram a preservação excepcional dos fósseis, considerada um dos principais fatores para a descoberta.