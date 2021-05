Foguete chinês descontrolado deve atingir a Terra amanhã

No sábado, 08, os restos do foguete Long March 5B deve cair na Terra, depois de um gerenciamento de curso desastrado feito pela agência espacial da China. Segundo os cálculos realizados até o momento, ainda não está certo qual é o ponto exato da reentrada descontrolada. A estimativa mais próxima aponta qualquer lugar na faixa de latitude que vai do norte – pouco além de Nova York, Madri e Pequim – até o ponto mais ao sul do Chile e a cidade de Wellington, na Nova Zelândia.

Para Wang Ya'nan, editor-chefe a revista Aerospace Knowledge, o perigo é quase nulo: "a maior parte dos destroços queimará durante a reentrada na atmosfera terrestre, deixando apenas uma pequena porção que pode cair no solo, e que deverá pousar em áreas distantes das atividades humanas ou no oceano", disse em entrevista ao China Global Times, que pertence ao grupo oficial do Partido Comunista chinês.

No entanto, as forças armadas dos Estados Unidos estão de olho para ver o que acontece. “Nós não temos um plano para derrubar o foguete chinês. Esperamos que caia em algum lugar onde não machuque ninguém”, disse o secretário de defesa americano Lloyd Austin.

Se realmente acontecer de cair nos EUA, imagina-se que será no oeste e dentro do Oceano Pacífico. “Deveria haver um requisito para operar de maneira segura e cuidadosa no espaço”, alfinetou o secretário.

