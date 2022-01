Flurona: Israel registra primeiro caso de dupla infecção por gripe e covid

Israel registrou nesta semana um caso raro de infecção pelo vírus da gripe e Covid-19 simultaneamente, uma doença apelidada de "flurona" — junção das palavras flu (gripe, em inglês) e corona. Segundo a mídia local, a paciente infectada foi uma jovem grávida, que manifestou apenas sintomas leves. A mulher estava internada no Rabin Medical Center, na cidade de Petah Tikva.

A paciente foi diagnosticada com as duas doenças assim que chegou à unidade de saúde. Segundo os médicos, a jovem não havia recebido vacinas contra o coronavírus ou contra a influenza, o que facilitou o diagnóstico conjunto. "A doença é a mesma. Elas são virais e causam dificuldade para respirar, pois ambos atacam o trato respiratório superior", disse o professor Arnon Vizhnitser, diretor do Departamento de Ginecologia da unidade de saúde ao jornal local Hamodia.

Esse é o primeiro caso documentado de "flurona" no mundo. O Ministério da Saúde israelense estuda o caso para determinar se a combinação dos dois tipos de vírus causa maior gravidade da doença, e acredita haver outras infecções do tipo no país, mas ainda sem diagnóstico.

Vacinação em Israel

O país foi um dos primeiros a aprovar a quarta dose da vacina contra Covid-19, estendendo a imunização para pessoas com baixa imunidade como forma de conter o número de contaminações causadas pela variante Ômicron. Agora, Israel também estenderá a quarta dose do imunizante para idosos em instituições de cuidado.