Fiocruz desenvolve teste capaz de detectar variantes do coronavírus

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou nesta semana o desenvolvimento de um teste de RT-PCR capaz de detectar as novas variantes do coronavírus. O novo teste identifica as novas cepas de forma mais rápida.

“Existem outros protocolos semelhantes, mas este foi validado frente a 87 amostras já sequenciadas, o que nos dá uma confiança muito grande no resultado”, afirmou o pesquisador e vice-diretor de Pesquisa e Inovação da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca.

O teste será usado primeiro no Amazonas, onde foi descoberta a variante brasileira. Além disso, a Fiocruz está enviando kits para os estados de Rondônia, Roraima, Ceará, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

“É possível fazer centenas de amostras diariamente, porque o protocolo de PCR em tempo real é muito mais fácil e direto do que o sequenciamento, então, a gente consegue fazer hoje com a nossa capacidade centenas de amostras por dia”, disse Naveca.

Até o momento, 204 casos com novas variantes do coronavírus foram confirmados no Brasil. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 20 casos são de pacientes com a variante do Reino Unido e 184 casos com a variante brasileira, originada no Amazonas. Não há casos confirmados de infectados com a variante da África do Sul.

O consórcio de veículos de imprensa informou nesta terça-feira, 23, que a média diária de mortes por covid-19 está acima de mil há 34 dias. No total, país tem 248.646 óbitos e 10.260.621 casos confirmados da doença.