Farmacêutica fatura mais de R$ 100 milhões investindo em medicina preventiva e injetáveis

Pensar e cuidar da saúde de maneira integrada, visando restabelecer o equilíbrio do ser humano, proporcionar mais qualidade de vida e longevidade. Os benefícios já comprovados pela ciência, atestados por profissionais da área de saúde e pacientes, também são confirmados no mundo dos negócios.

Esta é a fórmula de sucesso do Grupo Central, que viu seu faturamento crescer nove dígitos, batendo a casa de R$ 100 milhões em 2022. Uma das verticais de negócio da empresa, a Central Injetáveis, expandiu em 420%, alavancando sua receita líquida de R$ 10 milhões em 2021 para R$ 54 milhões em 2022.

Com sede em Minas Gerais, o Grupo foi fundado em 1999, inicialmente como farmácia de manipulação. Hoje, o Grupo Central funciona como ecossistema que conta com cinco unidades de negócios: Central Farma, Central Injetáveis, Central Nutrition, Support Health e Clínica Integrative.

A marca responsável pela produção de nutracêuticos injetáveis foi listada como tendo o quarto maior salto de faturamento entre as empresas com ganhos de R$ 30 milhões a R$ 150 milhões, na última edição do Negócios em Expansão, da EXAME, que celebra os negócios que mais cresceram no país. O Grupo foi o único do estado na categoria Farmacêutico e Beleza.

O CEO Organizacional do Grupo Central, Renildo Flores, destaca a importância da conquista. “Temos inúmeros motivos para celebrar! Foi significativo expandir nosso negócio e ampliar o resultado em um cenário econômico ainda desafiador, devido aos impactos da pandemia de covid-19. Mas essa expansão significa também que, por meio de nossos produtos, mais pessoas tiveram a possibilidade de cuidar de sua saúde e bem-estar de forma integral, tendo sempre sua necessidade e singularidade respeitada.”

“Construímos a nossa história movidos pelo desejo de levar para todo o Brasil produtos desenvolvidos a partir de evidências científicas e que contribuam para a promoção do bem-estar físico, mental, emocional e longevidade”

Renildo Flores, CEO do Grupo Central

A fórmula do sucesso

O crescimento do Grupo é baseado nos investimentos consistentes em pesquisas científicas e tecnologia de ponta em seus laboratórios, que têm produção certificada pelo selo ISO 9001; relacionamento com a rede de profissionais prescritores parceiros e portfólio de produtos e serviços, sempre em atualização.

O Grupo Central conta com mais de 500 colaboradores diretos em suas unidades; 80 mil profissionais de saúde parceiros cadastrados em sua base de relacionamento; 600 pontos de venda presenciais em todas as regiões do Brasil; além de e-commerce com suporte personalizado para o consumidor final.

Flores atribui a boa saúde dos números da empresa mineira à equipe técnica de excelência, rigorosos processos de manipulação de fórmulas e qualidade de produtos certificada internacionalmente.

“Todos estes fatores, principalmente nossa equipe que sempre atua de forma comprometida com a vida humana, ética e responsabilidade, estão diretamente associados ao êxito do Grupo Central. Construímos a nossa história movidos pelo desejo de levar para todo o Brasil produtos ─ desenvolvidos com base em evidências científicas ─ que contribuam para a promoção do bem-estar físico, mental, emocional e longevidade. Em tudo que o Grupo Central faz, existe ciência. E a partir disso, trabalhamos, todos os dias, movidos pela força que é viver bem e com muita saúde”, conclui Renildo.

Mercado de injetáveis em alta

Atento aos avanços da ciência, às necessidades de saúde da população e às oportunidades de mercado, o Grupo Central investe para fortalecer o mais recente de seus vértices de negócio: a Central Injetáveis; frente responsável pela produção de manipulados estéreis. Também conhecidos como suplementação de nutracêuticos injetáveis, são um tipo de terapia baseada em fórmulas manipuladas compostas de vitaminas, aminoácidos, minerais e antioxidantes.

Os novos produtos foram responsáveis pelo crescimento exponencial do grupo mineiro. Uma projeção que levou a marca a realizar seu primeiro congresso médico próprio, que acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro, em São Paulo. Clique aqui para saber mais.

Para 2023, a meta é fechar o ano com mais de 10 milhões de ampolas injetáveis produzidas pela vertical de negócios Central Injetáveis. E mais de 30 milhões de doses de suplementos, pela Central Nutrition.

Outro nicho em crescimento, com atenção do Grupo, é o Support Health, uma plataforma onde o médico integrativo pode fazer compras e gerenciar estoques, além de ser um canal para consultorias e treinamento de gestão e performance.

Para os próximos anos, o Grupo Central pretende acelerar o lançamento de novos produtos e aumentar o portfólio de suas marcas. A empresa também está investindo em um centro de distribuição em São Paulo, para se somar ao de Contagem (MG) e aumentar a eficiência logística no Sudeste.