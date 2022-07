EUA registra primeiro caso de poliomielite em quase 10 anos

O Departamento de Saúde do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira, 21, a detecção de um caso de poliomielite no Condado de Rockland, no subúrbio da cidade. Este é o primeiro caso registrado da doença em quase dez anos.

Em nota divulgada, as autoridades afirmaram que os testes feitos sugerem que o caso de poliomielite pode ter se originado fora do país. "Estamos monitorando a situação de perto e trabalhando com o Departamento de Saúde de Nova York e com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para responder a essa questão emergencial de saúde pública para proteger a saúde e o bem-estar dos moradores do condado", disse a comissária de Saúde do Condado de Rockland, Patricia Schnabel Ruppert, em nota.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a última vez que um caso de pólio que tenha surgido nos Estados Unidos foi registrado em 1979. O vírus foi registrado pela última vez no território americano em 1993, trazido por viajantes.

Surtos do poliomielite no final dos anos de 1940 causaram deficiências em cerca de 35 mil norte-americanos por ano. Com o avanço da vacinação contra a doença a partir de 1950, o número de casos de poliomielite ao redor do mundo caiu e a doença foi erradicada em muitos países.

Os países mais ricos tiveram acesso ao imunizante rapidamente, mas Ásia e África continuaram durante muitos anos como focos infecciosos. Em 2020, a OMS considerou a doença erradicada no continente africano.

O que é poliomielite?

A Poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo "poliovírus selvagem" (PVS) que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. O vírus é altamente transmissível. A doença ataca a medula espinhal e é capaz de provocar uma paralisia irreversível.

Quais são os sintomas da poliomielite

Os sintomas da poliomielite são parecidos com os da gripe e incluem dor de garganta, febre, cansaço e náuseas.

Como a poliomielite é tratada?

A poliomielite não tem cura. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.

Como está a poliomielite no Brasil?

No Brasil, a doença é considerada erradicada desde 1994 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Com a vacinação no país, não há circulação do vírus desde 1990.

