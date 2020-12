EUA quer vacinar 100 milhões de pessoas nos próximos 100 dias

Os planos americanos de vacinação em massa são bastante ambiciosos: vacinar 100 milhões de americanos nos próximos 100 dias. A declaração foi concedida hoje por Moncef Slaoui, principal cientista à frente da Operação Warp Speed — iniciativa público-privada dos Estados Unidos para acelerar o desenvolvimento e a distribuição de medicamentos e vacinas contra a covid-19.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Em pronunciamento público feito na Casa Branca, ele afirmou que o cronogama será o seguinte: 20 milhões de americanos devem ser imunizados em dezembro, 30 milhões em janeiro e 50 milhões em fevereiro.

A previsão está baseada em uma oferta antecipada das vacinas da Pfizer e da Moderna, de acordo com informações do Business Insider. Nenhuma das duas foi aprovada ainda pelo Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês, órgão que equivale à Anvisa).

No Brasil

No país, a versão preliminar do Plano Nacional de Imunização mostra que a vacinação será realizada em quatro fases , começando pela população idosa e indígena. Contudo, o comunicado emitido pelo Ministério da Saúde não prevê qualquer data para o início da vacinação.

O país ainda não tem a aprovação de nenhuma vacina. Atualmente, existem quatro vacinas nessa fase final de testagem, desenvolvidas pelas seguintes empresas: AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford; Pfizer, em parceria com a BioNTech; Johnson & Johnson, por meio da subsidiária Janssen, e a Coronavac, do laboratório Sinovac.

Hoje, a Anvisa definiu os principais requisitos para realizar a aprovação emergencial de uma delas, ressaltando que estudos clínicos e não clínicos serão avaliados, além de outras evidências científicas.