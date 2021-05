Estudo aponta que vacina da Pfizer após dose da AstraZeneca é eficaz

Um estudo espanhol sobre o uso de vacinas diferentes contra a covid-19 descobriu que administrar uma dose do imunizante da Pfizer em pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca é altamente seguro e eficaz, disseram os pesquisadores nesta terça-feira.

O estudo Combivacs, conduzido pelo Instituto de Saúde Carlos III, da Espanha, descobriu que a resposta imunológica em pessoas que receberam uma dose da vacina da Pfizer foi entre 30 e 40 vezes maior do que em um grupo de controle que recebeu apenas a dose de AstraZeneca.

Os ensaios clínicos começaram no final de abril e contaram com a participação de 646 pessoas com idades entre os 18 e 59 anos.

Poucos efeitos colaterais graves foram relatados entre os participantes, disseram os autores. 88% das pessoas que receberam a segunda dose da Pfizer relataram dor no local da injeção, sendo este o efeito mais comum. Nenhum dos voluntários do estudo precisou ser hospitalizado.