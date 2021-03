Estresse e depressão: os efeitos psicológicos da covid-19 em gestantes

Um estudo recente realizado pela Universidade de Granada (UGR) revelou que a covid-19 aumentou a incidência de efeitos psicológicos relacionados com estresse e depressão em mulheres grávidas, infectadas ou não com o vírus. Uma das maiores preocupações é de que a doença possa ser transmitida para o feto.

A pesquisa completa foi publicada na revista científica Medicina Clínica e foi feita com 131 mulheres que já estavam ou engravidaram durante a pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar ainda que outra pesquisa, esta publicada no International Journal of Gynecology and Obstetrics, apontava que 15% das mulheres que tiveram filhos apresentaram quadros de depressão e estresse no período pós-parto.

A explicação é de que variáveis psicológicas estão contribuindo para um aumento da ansiedade e de quadros de depressão mais severos nas gestantes durante a pandemia do coronavírus. São receios relacionados com a própria gravidez e medo de ser infectada com o vírus. Sintomas como insônia e solidão também foram percebidos.

A pandemia “afetou principalmente as mulheres grávidas, que têm experimentado um crescente sentimento de medo sobre a possibilidade de infecção devido à potencial transmissão ao feto”, conforme afirmou Borja Romero González, autora do estudo e pesquisadora da UGR.

O estudo levou em consideração fatores como o tipo de moradia em que as mulheres passaram a maior parte da gestação, a dieta feita no período e até a frequência de chamadas de vídeo realizadas com amigos e parentes. Mesmo assim, as variáveis psicológicas foram mais determinantes para o agravamento dos quadros de ansiedade e depressão do que questões sociais e comportamentais.

Por este motivo, a recomendação dos pesquisadores é de que seja considerado com mais firmeza o acompanhamento psicológico para mulheres grávidas durante a pandemia. Os cientistas acreditam que isso pode ajudar atenuar as causas que levam aos problemas de ansiedade e depressão.