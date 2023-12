Estação espacial chinesa e Harmony OS são listados como principais realizações em engenharia em 2023

Em um ano marcado por avanços notáveis em engenharia, a China consolida sua posição global com três conquistas extraordinárias no campo da tecnologia: a Estação Espacial Chinesa, o revolucionário sistema operacional Harmony OS da Huawei e a colossal Usina Hidrelétrica Baihetan, todas destacadas no prestigioso ranking dos Dez Principais Feitos de Engenharia Global de 2023.

Os resultados dessa seleção minuciosa foram revelados em um relatório publicado na quarta-feira na renomada revista "Engineering", o veículo oficial da Academia Chinesa de Engenharia (CAE). A escolha envolveu uma coleta global de indicações, seleção de especialistas e recomendações, além de uma consulta pública e deliberações do comitê de seleção.

Estação Espacial Chinesa: uma conquista espacial impressionante

A Estação Espacial Chinesa, concluída em novembro de 2022 após 11 lançamentos, destaca-se como um marco épico na exploração espacial. Composta de três módulos e uma massa total de 67,5 toneladas em órbita, a estação pode acomodar seis astronautas para residência de curto prazo e três para residência de longo prazo. A operação bem-sucedida da estação espacial abre novos horizontes para a exploração humana e o desenvolvimento do espaço, projetando a China como uma potência espacial incontestável.

Harmony OS da Huawei: revolucionando sistemas operacionais

O Harmony OS, lançado pela Huawei em agosto de 2019, deixa sua marca na inovação de sistemas operacionais. Equipado com um microkernel e design orientado por cenários, o Harmony OS introduz uma arquitetura distribuída em sistemas operacionais terminais, proporcionando uma experiência colaborativa contínua entre diferentes dispositivos para os usuários. Uma revolução no cenário dos sistemas operacionais.

Usina Hidrelétrica Baihetan: energia limpa para o futuro

A Usina Hidrelétrica Baihetan, que entrou em operação em dezembro de 2022, é um gigante na produção de eletricidade. Com 16 unidades geradoras de turbina hidráulica, cada uma com capacidade de 1 milhão de quilowatts, Baihetan e suas congêneres formam o maior corredor de energia limpa do mundo, estendendo-se por 1.800 km no Rio Yangtze. Uma contribuição notável para a busca global por fontes de energia sustentáveis.

Outras estrelas do ranking de 2023

Além desses feitos impressionantes, a lista de 2023 inclui contribuições igualmente notáveis, como o ChatGPT, o supercomputador Frontier, o teste de redirecionamento de asteroides duplos da NASA (DART), a vacina contra malária RTS,S/AS01, os robôs Spot e Atlas da Boston Dynamics, a bateria de íon de lítio de alta qualidade e a onipresente aeronave não tripulada. Projetos que não apenas impressionam pelo avanço tecnológico mas também delineiam o caminho para o futuro da engenharia global.

Essas realizações representam não apenas um triunfo para a ciência e engenharia mas também destacam a capacidade da China de liderar inovações tecnológicas com impacto global. Uma verdadeira celebração do engenho humano e da busca incessante por excelência.