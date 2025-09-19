Essa startup chinesa de chips celebrais quer desafiar a Neuralink, de Elon Musk

Elon Musk acaba de ganhar uma concorrente de peso em sua empreitada com a Neuralink, empresa especializada em chips cerebrais.

Dessa vez, a startup chinesa Shanghai StairMed Technology é um dos principais destaques no campo das interfaces cérebro-computador (BCI, na sigla em inglês), e busca desenvolver uma tecnologia inovadora que já começa a ser usada com sucesso em pacientes paraplégicos e amputados.

Em um dos testes clínicos realizados pela StairMed, a empresa demonstrou o uso de um implante do tamanho de uma moeda que permite aos pacientes controlar dispositivos externos com o poder da mente.

Em maio, a startup divulgou um vídeo que mostrava um paciente com tetra-amputação jogando um videogame e usando um mousepad de computador com apenas seus pensamentos, após o implante da tecnologia.

O avanço é um reflexo de um trabalho a longo prazo da Shanghai StairMed Technology, que tem como diferencial um implante de fácil inserção, por meio de uma pequena punção craniana de 3 a 5 milímetros, o que exige uma incisão menor do que outros sistemas concorrentes.

A Neuralink, de Musk, por exemplo, remove um pequeno disco do crânio para a cirurgia. O procedimento é necessário para a colocação do implante, que tem aproximadamente o diâmetro de uma moeda de 25 centavos de dólar (um pouco maior que uma moeda de R$ 1).

Já o dispositivo da StairMed conta com eletrodos ultra-flexíveis, 100 vezes mais macios do que os de modelos concorrentes e com diâmetro inferior ao de um fio de cabelo, o que permite a redução de danos ao tecido cerebral e facilita uma gravação mais precisa e estável dos sinais neurais ao longo do tempo.

Com a promessa de ser um produto mais compacto, o implante da StairMed possui 26 milímetros de diâmetro e menos de 6 milímetros de espessura, aproximadamente metade do tamanho de concorrentes como o da Neuralink. Seu funcionamento sem fio também elimina a necessidade de uma bateria interna.

Resultados promissores

O mercado global de interfaces BCI está em rápida expansão e deve alcançar um crescimento significativo nos próximos anos — o que justifica o aumento da concorrência no setor.

Estima-se que o valor de mercado do setor, que foi de US$ 1,74 bilhão em 2022, chegue a US$ 6,2 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR, na sigla em inglês) de 17,5%, segundo a Grand View Research.

A consultoria ainda indica que o mercado de BCI gerou uma receita de US$ 2,435,6 milhões em 2024, com um crescimento para US$ 6.515,5 milhões até 2030, em uma taxa de crescimento de 18,2% no período de 2025 a 2030.

Outras projeções indicam um crescimento contínuo, com alguns estudos prevendo que o mercado de BCI, avaliado em US$ 2,1 bilhões em 2023, atingirá US$ 4,5 bilhões até 2029, com uma CAGR de 14,2%, de acordo com dados da BCC Research.

As estimativas da Mordor Intelligence sugerem que o mercado, avaliado em US$ 1,27 bilhão em 2025, chegará a US$ 2,11 bilhões em 2030, com uma CAGR de 10,29% entre 2025 e 2030.

O crescimento, para os analistas, está sendo impulsionado por uma série de fatores, incluindo avanços significativos na neurociência e na inteligência artificial, a crescente demanda por soluções personalizadas e eficientes, e o aumento da prevalência de doenças neurodegenerativas, como a ALS, Parkinson e Alzheimer.

O crescente interesse por BCIs em setores como jogos, entretenimento e até mesmo aplicações em ambientes inteligentes e militares tem ampliado ainda mais o mercado, segundo os especialistas.

E a Neuralink?

A Neuralink, fundada por Musk, é uma das pioneiras no desenvolvimento de interfaces cérebro-computador. O projeto tem como objetivo criar uma tecnologia capaz de conectar o cérebro humano diretamente a dispositivos eletrônicos, como computadores e próteses, para restaurar funções motoras e cognitivas, além de possibilitar a comunicação entre cérebros e máquinas.

A empresa busca implementar chips cerebrais que possam ser inseridos no cérebro com o auxílio de uma tecnologia minimamente invasiva. Ao contrário de outras empresas, que utilizam dispositivos maiores e mais invasivos, a Neuralink foca em criar dispositivos compactos, com eletrodos finos e flexíveis, que se integram diretamente às células nervosas do cérebro, permitindo a transmissão e leitura de sinais neurais com alta precisão.

A ambição da Neuralink vai além da medicina. Musk declarou em várias entrevistas que acredita que a tecnologia BCI pode não apenas ajudar a curar doenças neurológicas, mas também melhorar as capacidades humanas. "O objetivo é, eventualmente, permitir uma simbiose entre humanos e inteligência artificial (IA), criando uma interface direta entre o cérebro e as máquinas", disse ele.

E os planos da Neuralink são ambiciosos, incluindo a meta de implantar chips em 20 il pessoas anualmente até 2031, com o objetivo de gerar pelo menos US$ 1 bilhão em receita por ano. Segundo a Bloomberg, a empresa já tem 12 pacientes ao redor do mundo usando seus implantes cerebrais, e continua a expandir suas pesquisas e desenvolvimento, com a promessa de que a tecnologia ajudará a transformar a medicina e a comunicação humana.

Com isso, surge mais um questionamento: seria a próxima guerra de tecnologia entre EUA e China uma sobre chips cerebrais?