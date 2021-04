Entenda o argumento da Anvisa para barrar a importação da Sputnik V

“Esse adenovírus replicante foi detectado em todos os lotes apresentados da vacina Sputnik V para a Anvisa. Todos os laudos de controle de qualidade que foram apresentados na documentação que nós tivemos acesso, mostravam a presença desse vírus replicante”, sentenciou Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, ao declarar o veto temporário à vacina russa no início da semana. Mas afinal, o que é adenovírus replicante? A Anvisa está correta na decisão?

O adenovírus é o vírus causador do resfriado em humanos e é usado como vetor viral em pelo menos quatro vacinas contra o coronavírus utilizadas no mundo, Oxford/Astrazeneca, Janssen, Sputnik e CanSino. Trata-se de um vírus inofensivo, inativado e que perde sua capacidade de se multiplicar no organismo humano. No caso da Sputnik V, é a única desenvolvida com dois adenovírus, nomeados de D-26 e D-5, aplicados um em cada dose, o que pode ser considerado duas vacinas em uma.

E quando a Anvisa destaca a preocupação sobre a presença de adenovírus capaz de reprodução (RCA) no imunizante russo, é por que, segundo os documentos cedidos pelo próprio Instituto Gamaleya, o fabricante da vacina, a dose de RCA está consideravelmente acima dos limites de partículas que a guia da agência americana FDA estipula como seguro. A possibilidade do vírus se reproduzi não é algo recomendado em uma vacina.

Contudo, a Anvisa não realizou nenhum teste de RCAs. E por esse motivo, os russos contestam à agência. Segundo eles, que não negam que a informação sobre os níveis de RCA foi registrada no documento que enviaram para o Brasil, a Sputnik V recebe um tratamento de purificação quadruplo. Método este que eliminaria qualquer adenovírus, ainda que encarecesse a produção da vacina.

Mas o fabricante do imunizante confirma que não fez estudos para analisar os riscos decorrentes da presença de adenovírus replicante identificada em documentos do controle de qualidade de lotes da vacina entregues ao órgão regulador brasileiro, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

Como a Anvisa e o Instituto Gamaleya não divulgaram qualquer documento do imunizante que possa ser aferido por terceiros, é possível que exista uma imprecisão nas informações cedidas por ambos. Cabendo a resolução do caso apenas quando for possível revisar os dois argumentos.